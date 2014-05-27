كارول سماحة لـ إليسا:أنت فنانة ناجحة وعن جدّ أنا بحبّك

في الحلقة الأخيرة من برنامج "الحكم"، في موسمه الأول، استضافت وفاء الكيلاني الفنانة كارول سماحة، في حوارٍ، تمّ افتتاحه بمجموعة من الأسئلة عن زوجها وليد مصطفى، كما عن زواجهما، باعتبار أنّ كارول لا تزال "عروسة".

كارول سماحة أعلنت أنها أغرمت ثلاث مرات في حياتها، لكنّ وليد هو الحبّ الأخير والأقوى. وتحدثت عن فترة تعرّفها إليه، وأنه انتظرها منذ عام 2007، لأنها كانت مرتبطة بعلاقة جديّة وتتحضّر للزواج، إلا أنّه كان يُردد دائماً أنه ينتظرها وسيتزوّجها. وأشارت إلى أنّها بقيت ووليد خلال تلك الفترة على تواصل إلى أن انفصلت عن حبيبها السابق، قبل أن يطلب وليد منها إعطاء فرصة لعلاقتهما التي أثمرت حباً ثم زواجاً.

كارول أوضحت أنّ زواجها من وليد لا يقوم على مصلحة بل على الحبّ، وبأنها لم تكن تبحث عن وجاهة اجتماعيّة، لأنها ليست بحاجة إليها. كذلك نفت خبر حملها، وأكّدت أنّ الأخبار التي تداولها الإعلام عن هذا الموضوع كاذبة. لكنها اعترفت بأنها كانت تخطط للحمل والإنجاب عند انتقالها إلى مصر، إلا أنّ كثرة العمل جعلتها تؤجل هذه الخطوة في الفترة الحالية، وبالاتفاق مع زوجها، بسبب ارتباطاتها الفنية وكثرة أسفارها خلال موسم الصيف المقبل، ممّا قد يعرّض حملها للمخاطر، فيما هي لا تُحبّ أن تُخاطر بحملها.

كارول قالت إنها لا تحبّ في زوجها وليد حساسيته الزائدة، موضحة أن الكذب هي أكثر صفة تكرهها في الرجل. ونفت أن يكون زوجها "بصباص" خصوصاً بعد زواجها، لكنها أشارت إلى أنها فوضوية مثله، لافتة إلى أنّها تُعاني من مشكلة الصلع لديه. وعندما سألتها وفاء: "هل يشخّر وليد"، اعترفت كارول بأنها تكره هذه الصفة، ولكنها عاشتها لمدة أسبوعٍ واحدٍ معه، بسبب إصابته بـ "الحساسية"، ممّا اضطره إلى النوم في غرفة أخرى لمدّة أربعة أيام.

وفي سؤال عن إمكانية تنازلها عن فنّها من أجل زوجها وأولادها، أشارت كارول إلى أن كفة ميزانها تتّجه نحو العائلة، وأنها اليوم لم تعد تفكّر كما كانت تفكّر في السابق، مشدّدة على أنّ التوازن هو العنصر الأهمّ في العلاقة الزوجية، وأضافت: " في حياة العزوبية يشعر الإنسان بنقص، والحياة الزوجية تجعله غير مستقلّ".

كارول أشارت إلى أنها تشاجرت مع وليد مرة واحدة منذ زواجهما، وبأنّ معظم مشاكلها معه تتعلّق بإنقاص وزنه. أمّا عن زيادة وزنها، فقالت إنها سعيدة بالدعوات والولائم، وأنها تعرف كيف تنقص وزنها في الوقت المناسب.

ولأنّ لوليد ابنة وحيدة، سألت الكيلاني كارول عمّا إذا كانت زوجة أب طيّبة، فتحدّثت كارول عن علاقتها بابنة زوجها، وقالت إنّها تطلب منه أن يهتمّ بها وأن يُخصّص لها الوقت الذي تحتاجه، وأن يمنحها الحريّة الكاملة، كما أشارت إلى أنها تعرف مدى تعلّق الفتاة بوالدها في هذه المرحلة من حياتها، حيث من الصعب أن ترى امرأة أخرى معه تشاركه المنزل والحياة. وأعلنت كارول أنّ وليد يرغب في تأسيس عائلة معها، وتحدّثت عن عدم إمكانية إعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها بحسب القانون اللبناني، وقالت إنّ الفكرة أزعجتها في البداية لكنها لم تعلّق زواجها، لأنّ القانون قد يتغيّر في أيّ لحظة.

كارول سماحة التي تحرص على حماية علاقتها الزوجيّة عبر المحافظة على الخصوصيّة، أفصحت عن أوّل قبلة مع زوجها قبل الزواج، وكانت في مسرح، وأشارت إلى أنه لا يجب أن نختبئ خلف إصبعنا، "لأنّ كلّ الناس يقبّلون قبل الزواج".

على المستوى الفني، تحدّثت كارول عن استعراض "السيّدة" وتجسيدها لدور صباح في مسلسل "الشحرورة" والنجاح الكبير الذي حققته، كما تحدّثت عن خلافها مع إليسا، محمّلة إيّاها المسؤولية. وبرسالة وجهتها إليها مباشرة على الهواء، قالت كارول لـ"إليسا": أتمنّى أن نفتح صفحة جديدة.. أنت نجمة ناجحة جداً. كان هناك سوء تفاهم، ولكن عن جدّ أنا بحبّك".

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