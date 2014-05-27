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بالصور …آثار انفجار العبوة الناسفة في ميدان روكسي

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بالصور …آثار انفجار العبوة الناسفة في ميدان روكسي بالصور …آثار انفجار العبوة الناسفة في ميدان روكسي

انفجار عبوة ناسفة في روكسي

رصدت عدسات وكالة أنباء “ONA” ، آثار انفجار العبوة الناسفة التي انفجرت ظهر اليوم في ميدان روكسي بمصر الجديدة . هذا وقت تواجدت قوات الأمن بكثافة في محيط ميدان روكسي عقب وقوع الحادث.

يُشار إلي أنَّ عبوة بدائية الصنع، قد إنفجرت قبل قليل بمحيط إحدي لجان التصويت علي الانتخابات الرئاسية، بميدان روكسي، بمنطقة الجديدة.. الأمر الذي أسفر عن إصابة مواطن، تم نقله علي الفور للمستشفي، وتحطم 3 سيارات، حسبما أفاد التليفزيون المصري.

وفي السياق نفسه إنتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بفرقة مفرقعات إلي موقع الحادث، وتمشط قوات الشرطة موقع الحادث بحثًا عن عبوة ناسفه.

( المراسل | عُمَر عبدالناصر)

ب

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