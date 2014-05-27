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“سيد أبو حفيظة” بعد تصويته لـ”السيسي”: اللجان “فاضية” و”خبطت” 65كيلو لأدلي بصوتي

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unnamedقال الإعلامي أكرم حسني، الشهير بـ”سيد أبو حفيظة”، إنه رُغم انشغاله بتصوير برنامجه  الجديد “أسعد الله مساءكم من جديد “،  إلا إنه أصر على النزول  وإعطاء صوته لمن يستحق من وجهة نظره، مشيرًا للمشير عبد الفتاح ، مؤكدًا على احترامه للرأي الآخر   .

ونشر أكرم -والذي اشتهر بتقديم شخصية سيد أبو حفيظة- بنشر صورة من بطاقته الانتخابية، عبر صفحته الشخصية بموقع  تويتر، توضح تصويته للسيسي .

وأضاف حسني: أصريت استأذن من التصوير وأخبط حوالي 65 كيلو عشان أدلي بصوتي في مرحلة مهمة زي دي .. مش باقول كدة علشان اتمنظر لكن باقول كده علشان اللجنة كانت فاضية والإقبال مش كبير وده مايليقش بمصر في مرحلة من أهم مراحلها .. أرجوكم انزلوا و كل واحد يقول رأيه مع احترام الآخر.

واختلف مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول تعليقهم على اختيار أكرم حسني لـ” السيسي” بين مؤيد ومعارض، حيث أثنى أحدهم على مشاركته مشيرًا إلى أنه موقف إيجابي، بينما انتقده آخر، مشيرًا إلى أن أكرم سخر في برنامجه من عدم وجود برنامج انتخابي ، موجهًا له سؤال : ” أمال إزاي عملت أغنية فين البرنامج الانتخابي ؟” .

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