«لجنة الانتخابات الرئاسية» تنفي صحة فيديو «تسويد» البطاقات لصالح السيسي

نفت اللجنة المشرفة علي الانتحابات الرئاسية، صحة مقطع الفيديو الذى تداولته بعض المواقع الاخبارية أمس، ويعرض لقطات مصورة لقيام أحد الأشخاص بتسويد بطاقات الرأى لصالح المرشح الأول في إشارة للمشير عبد الفتاح السيسي.

وقالت اللجنة أنها قامت بفحص تلك اللقطات وتبين أن بطاقة الاقتراع المستخدمة فى هذه اللقطات ليست هى بطاقات الرأى المعتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية حيث أن حجم الورقة يختلف تماما عن الحجم المعتمد فضلا عن عدم وجود العلامة المميزة الخاصة بكل ورقة غير قابلة للتزوير أو التقليد فى أعلى الورقة وعند فصل الورقة من الدفتر تنقسم إلى نصفين نصف فى الورقة ونصف يبقى فى الدفتر.

وتابعت أنه من الواضح أن القلم المستخدم فى المقطع “قلم رصاص” .