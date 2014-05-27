أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«لجنة الانتخابات الرئاسية» تنفي صحة فيديو «تسويد» البطاقات لصالح السيسي

Google+ Print
«لجنة الانتخابات الرئاسية» تنفي صحة فيديو «تسويد» البطاقات لصالح السيسي «لجنة الانتخابات الرئاسية» تنفي صحة فيديو «تسويد» البطاقات لصالح السيسي

نفت اللجنة المشرفة علي الانتحابات الرئاسية، صحة مقطع الفيديو الذى تداولته بعض المواقع الاخبارية أمس، ويعرض لقطات مصورة لقيام أحد الأشخاص بتسويد بطاقات الرأى لصالح المرشح الأول في إشارة للمشير عبد الفتاح .

وقالت اللجنة أنها قامت بفحص تلك اللقطات وتبين أن بطاقة الاقتراع المستخدمة فى هذه اللقطات ليست هى بطاقات الرأى المعتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية حيث أن حجم الورقة يختلف تماما عن الحجم المعتمد فضلا عن عدم وجود العلامة المميزة الخاصة بكل ورقة غير قابلة للتزوير أو التقليد فى أعلى الورقة وعند فصل الورقة من الدفتر تنقسم إلى نصفين نصف فى الورقة ونصف يبقى فى الدفتر.

وتابعت أنه من الواضح أن القلم المستخدم فى المقطع “قلم رصاص” .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي