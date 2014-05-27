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“فهمي” و”العربي” يشاركان في اجتماع لدول عدم الانحياز بالجزائر

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“فهمي” و”العربي” يشاركان في اجتماع لدول عدم الانحياز بالجزائر “فهمي” و”العربي” يشاركان في اجتماع لدول عدم الانحياز بالجزائر


> غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، كل من وزير الخارجية نبيل فهمي والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي متجهين إلى الجزائر للمشاركة في المؤتمر الوزاري الـ 17 لدول حركة عدم الانحياز الذي يعقد اليوم ويستمر لمدة يومين .

يترأس وزير الخارجية خلال المؤتمر كما يلقى كلمة عن الأوضاع في مصر وخطوات خارطة الطريق وقرب الانتهاء من الاستحقاق الثاني بانتخاب الرئيس والسير نحو الانتخابات البرلمانية في الفترة القادمة ، كما يستعرض فهمي قضية الإرهاب وخطورته على دول العالم والأزمة السورية وعملية السلام ودور الحركة في دعم النضال الفلسطيني .

من المقرر أن يلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال المؤتمر كلمة عن دور الجامعة في الدفع قدما باتخاذ قرارات من شأنها تحقيق التطلعات والطموحات لشعوب هذه الدول .

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