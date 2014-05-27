بالصور: أجمل ابتسامات النجمات

تتميّز النجمات بابتسامات لافتة، وهذه البسمة تضفي جمالاً إضافيّاً على صورهنّ، كما أنّها تعكس الارتياح والفرح. فاذا كنت تشعرين بالتعب، يمكنك، بابتسامة بسيطة، أن تخفي كلّ ذلك لتبرزي جمال وجهك. إليك بالصور أهم النجمات اللواتي اشتهرن بأفضل الابتسامات.

وأنت بدورك اختاري من هي صاحبة الابتسامة الأجمل؟

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إذا كنت تعانين من مشاكل في لون أسنانك، وتحاولين إخفاء ابتساماتك دائماً، فهذا بالطبع سيخفي جاذبيّتك ويؤثّر على نظرة الآخرين إليك. لذلك قومي بجلسة تبييض، ومن ثم إتبعي الخطوات الضروريّة لتجنّب عودة اللون الأصفر. إليك نصائح بسيطة، تسمح لك بالحفاظ على ابتسامة هوليووديّة أفضل من النجوم.

تنظيف الأسنان:

النظافة اليوميّة مهمّة، وتساعدك في الحفاظ على بياض أسنانك. استخدمي معجون أسنان غنيّاً بالـ"بيروكسيد " الذي يساعد على إزالة البقع عن الأسنان، ما يجعلها تبدو لامعة ومشرقة. وحاولي أن تغسلي أسنانك عدّة مرات يوميّاُ، وخصوصاً بعد تناول الوجبات الغذائيّة.

ابتعدي عن القهوة والشوكولاته :

" الوقاية خير من ألف علاج " والوقاية بعد العلاج تبقى ضروريّة، لذلك حتى ولو قمت بجلسة تبييض، فلا يمكنك الحفاظ على بياض أسنانك إن لم تنتبهي إلى أنواع المأكولات التي تتناولينها. ابتعدي عن المنتجات التي تحتوي على الـ "تانين"، مثل القهوة والشاي والشوكولاتة، اذ قد تؤثر سلباً على أسنانك، وتزيد البقع.

تناولي الفاكهة واشربي الماء:

للحفاظ على ابتسامة هوليووديّة، أكثري من شرب الماء وتناول الفاكهة، لتطهير الأسنان وإبعاد الباكتيريا. إضافة الى الأطعمة الغنيّة بالكالسيوم، كالحليب، لأسنان قويّة.

لا تستخدمي أحمر الشفاه البنّي:

اختيار ألوان المكياج يختلف بحسب لون البشرة من شخص إلى آخر. لكن أحمر الشفاه باللون البنّي يجعل أسنانك تبدو صفراء و يخفي لمعانها. لذلك حاولي الابتعاد عن هذا اللون، و استخدمي أحمر الشفاه بألوان منعشة، مثل الزهر والبرتقالي.

ابتسامتك أساسيّة في إبرازجمالك. حافظي عليها...

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