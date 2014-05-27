كعكة يابانيّة لتكبير الصدر!

أنتجت شركة يابانية كعكة تُساعد في تكبير الصدر، ويمكن أن تُشكّل بديلاً من الجراحات التجميلية المكلفة، والتي لا تخلو من الأعراض الجانبية. ويكفي تناول قطعتين من الكعكة بشكل يومي للحصول على النتيجة المرغوبة. إذ تحتوي الكعكة التي يزعم مصنعوها أنها حلّ آمن لتكبير الصدر، في زمن قياسيّ، على مادة مستخرجة من نبات "بوريريا ميريفيكا"، الذي يُزرع في شمال تايلند، إضافة إلى إدخال هرمون ميروسترول في تركيبتها، وهو شكل من أشكال هرمون الإستروجين، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتوفر الشركة كعكة تكبير الصدر بنكهتين مختلفتين، إحداهما بحليب الصويا، والأخرى بحلوى اللوز والشوكولاتة. وتحتوي كلّ قطعة منها على 50 جراماً من هرمون ميروسترول.

ويوصي موقع الشركة المنتجة بتناول كعكة أو اثنتين على الأكثر، بشكل يومي، مع شرب كميّة كبيرة من الماء، وتجنب تناول هذه الكعكات من دون استشارة طبيب مختصّ، بالنسبة إلى النساء اللواتي سبق أن تعرّضن لأمراض تؤثر في المبايض والثديين والرحم.