تجوّلي مع عائلتك في "روما" على خطى نوال الزغبي

لا تستبعدي أطفالك عن رحلتك السياحيّة، حتى لو كنت تفضّلين السفر برفقة أصدقائك أو زوجك، فما رأيك أن تنعمي برحلة عائليّة إلى "روما" الإيطالية، حيث قضت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أمتع الأوقات؟

"سيدتي نت" يُطلعك على أبرز الأماكن الخاصّة بأطفالك، حسب فئتهم العمرية، في العاصمة الإيطاليّة:

*للأطفال بين 3 و7 سنوات

زوري متحف "إكسبلورا"، والذي يقع في "سبازيو فلامينيو" بالقرب من ساحة "ديل بوبولو"، حيث يُمكن لطفلك مواجهة مختلف جوانب الحياة، تحت إشراف المرشدين. ويهدف هذا المتحف إلى تشجيع التعليم من خلال الأنشطة والألعاب والتنشئة الاجتماعية، لأنّ شعاره هو "التعلّم بالممارسة"، وفي أنشطته تركيز على البيئة والاتصالات والاقتصاد والتكنولوجيا الجديدة.

يفتح أبوابه طوال أيّام الأسبوع، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

رسم الدخول: 3.88 دولاراً أمريكياً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة والثلاث سنوات، و9 دولارات أمريكية لمن تخطوا الـ7 سنوات.

*للأطفال من 8 إلى 12 سنة

لا تفوّتي زيارة حديقة "بومارزو" التي تحمل لقب "حديقة الوحوش" وصمّمها المهندس المعماري بيرو ليغوريو، فهي تحتوي على العديد من التماثيل والمنحوتات الغريبة، فضلاً عن المباني التي يكسوها الغموض. وهي تستقبل زوّارها طوال أيّام السنة، من الثامنة صباحاً حتى الغروب، مقابل 8 يورو للبالغين، و7 يورو للأطفال.

* للمراهقين من 13 إلى 18 سنة

اصطحبيهم إلى "سرداب الموتى"، في صرح "ماريا ديلا سانتا" الديني، لرؤية التماثيل المصنوعة من العظام في الطبقة السفليّة.

أمّا حديقة "بورغيز" التي تُعتبر الأقدم والأكبر في إيطاليا، فقد بنيت سنة 1953، وفق النمط الإنجليزي. وهي تمتدّ على مساحة 69.677 متراً مربّعاً، حيث بإمكانك المشي والقيام بجولات درّاجة برفقتهم، باعبارها وسيلة رائعة لاحراق بعض السعرات الحرارية وتمكين أطفالك من رؤية الكثير من المشاهد.

وتحتوي الحديقة على بحيرة ومعابد ونوافير وتماثيل، فضلاً عن العديد من المتاحف، ولذا يُطلق عليها اسم "حديقة المتاحف". ولعلّ الأكثر شهرة هو متحف البريد "غاليريا بورغيزي"، الذي يضمّ مجموعة من المنحوتات، مع بعض الأعمال الهامة وللوحات العائدة إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي رسمت بريشة أشهر الفنانين الإيطاليين.

ولا يمكنك زيارة روما من دون التلذّذ بطعم البيتزا والمعكرونة الشهيّة، في المطاعم المنتشرة في كل زاوية من شوارعها، وتبدو جميعها مناسبة للعائلات. ولعلّ أشهرها مطعم "إيل شيانتي" الذي يقع بجانب نافورة "تريفي" الشهيرة، كما لا بدّ لك من تجربة "الجيلاتو" و125 نكهة مختلفة في الشتاء، و135 في الصيف!

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