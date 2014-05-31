سيد عبد الغني يكتب: عيني عليكي يا مصر

ضاع من عمرك يا مصر ثلاث سنوات ... رأيتي فيها الذل والمهانة والمكائد و الخيانة والطمع شوية من أولادك وشوية تانية من اللي حواليكي ..

وفي كل سنة نقول يمكن ولادها يحسوا بيها ويرجعوها زى الأول ..عزيزة.. مكرمة ومحترمة بين الدول ..

لكن بنشوف ولادها " نص نص " شوية حاسيين .. لكن قاعدين في مكانهم واقفين!

لا حد بيتحرك ويشيل عنها همومها ..

ولاحد بيفكر أزاي يطلعها من القبور بيتفرجوا عليها من بعيد ويرفعوا علمها ويصرخوا بنحبك يا مصر !

بنحبك يا مصر بالكلام ! ومصر بتغرق ..

عاوزة ولادها ياخدوه بايدها !

وولادها ... مشهورين بالكلام ..

ولما جاء القدر واستجاب ابن من ابنها للنداء ومد أيده وخرجها من الأنفاق .. كان باقي عليها تمشي خطوتين وتكمل المشوار وتختار رئيسها وترجع تاني يتقال عليها هية دي مصر ...

وفي الانتخابات الرئاسية شوية من أولادها.. يمكن مش هم دول ولادها ! بيقاطعوا وعاوزينها تغرق في الأوحال!.

طيب ازاي ها تعيشوا فيها وضميركم ملطخ في الأوحال ..سؤال سألته لواحد منهم معرفش يرد عليه .. لأن عقله لسه صغير كلام يجيبه وكلام يوديه .. مش فاهم اللي هايجري لما الام تضيع ! .

شبكةعيونالإخبارية

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