وفد المصالحة من المنطقة الشرقية الليبية يتوجه إلى مناطق الجبل الغربى

قام وفد مجلس الحكماء والأعيان ومجلس الشورى بالمنطقة الشرقية الليبية ومجلس الحكماء والشورى، والمحاميد، والمديرالتنفيذى للمنظمة الوطنية للمصالحة، والسلم الإجتماعى فوزى العبيد بزيارة لمدينة تيجى.

وقد اجتمع وفد المصالحة الليبى مع أعضاء مجلس الحكماء والشورى بمنطقة باطن الجبل، أمس، واستمع إلى شرح مفصل حول الأحداث والاشتباكات الأخيرة، التى وقعت خلال الشهر الماضى بين مناطق "تيجى والحوامد ونالوت"، التى شهدت اشتباكات عنيفة مؤخرا.

وأكد رئيس مجلس الحكماء والشورى تيجى العميد مفتاح الشائبى، فى تصريح صحفى له، أمس الأربعاء، أن سكان الحوامد أخوة لهم وتربطهم بهم أواصر الدم والمصاهرة، موضحا أنه يجب أن يتم حل الأوضاع بدون الإخلال بالنسيج الاجتماعى، والاتـجاه إلى القضـاء.