محكمة سعودية تصدر أول حكم بالإعدام على خلفية أحداث القطيف

أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب حكمًا هو الأول من نوعه منذ أحداث القطيف، يقضي بإعدام شاب أطلق النار على دورية أمنية في شرق المملكة، حسبما أفاد مصدر رسمي، الثلاثاء.

وتابع المصدر أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت في مقرها الصيفي بجدة، مساء الإثنين، بإعدام الشاب المتهم بـ«الخروج على ولي الأمر» و«زعزعة الأمن وإثارة الفتنة» بإطلاقه النار مع رفيقين له على دورية أمنية في القطيف.

والمدان متهم أيضًا بـ«إيوائه أحد المطلوبين أمنيًا» و«التستر على مجموعة من مثيري الشغب» وشراء أسلحة.

والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يومًا.

من جهتها، قالت مصادر حقوقية، إن المدان واسمه رضا الربح، في أواسط العشرينات، هو نجل رجل الدين جعفر الربح.

وأوضحت أن والده يشارك في محاولات تهدئة التوتر وتخفيف الاحتقان في بلدة العوامية، أكثر بلدات القطيف تشددًا.

وبدأت المحاكم في ربيع 2013 النظر في قضايا موقوفين بتهمة المشاركة في أعمال عنف وشغب في منطقة القطيف.

وحكم على عشرات المتهمين بالسجن مددًا متفاوتة بلغ أقصاها 30 عامًا.

وقد شهدت القطيف تظاهرات تزامنًا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحًى تصاعديًا العام 2012، ما أدى إلى سقوط حوالي 20 قتيلا.

وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.