نيكولاس كيركوود: أعجبت بكلاسيكية السيدة السعودية

يعرف مصمم الأحذية الشهير نيكولاس كيركوود مدى أهمية الأحذية بالنسبة للسيدة الأنيقة، ويسعى من خلال تصاميمه إلى إرضاء ذائقتها، وتقديم كل ما هو مميز وفريد، وقد لفتت تصاميمه أنظار العديد من نجمات هوليوود، مثل: غوينيث بالترو، سارة جيسيكا باركر، وجيسكا بيال، بالإضافة إلى النجمة هيفاء وهبي التي ارتدت تصاميمه في عدة إطلالات سابقة.

كان لنا مع المصمم نيكولاس كيركوود لقاء خاص على هامش زيارته الأخيرة لمدينة الرياض، تابعيه معنا من خلال السطور التالية:

- حدثنا عن بداياتك في مجال التصميم؟

درست في جامعة ""Saint Martins في البداية، وأثارت اهتمامي التصاميم الفنية والأشكال القوية التي تظهر على الأحذية، وهنا تعلمت صناعة الأحذية.

- هل يمكن أن تصف لنا تصاميمك في 3 كلمات؟

مشاكسة، أنثوية، تحف فنية.

- حدثنا عن مجموعتك الأخيرة لصيف 2014؟

لمجموعة الصيف دمجت عدة أفكار مع بعضها، واستخدمت التصاميم المغربية وقصات الليزر بالإضافة إلى قماش الجاكار والقش، ثم حرصت على أن أضفي عليها ستايل السبعينات في الألوان المختلفة التي ظهرت في بعض الأحذية بطريقة متناغمة.

- أين تجد إلهامك؟

في كل شيء، فقد أجده في الجسور أو القطع الفنية أو معزوفة موسيقية أو ربما في شيء غير اعتيادي يواجهني صدفة، المهم هو توجيه الإلهام واستخدامه بطريقة مناسبة لأستخرج فكرة أو موضوع معين أضمه لتصاميمي ويخدمني نوعاً ما.

- هل من الممكن أن تكون مجموعتك المقبلة مستوحاة من زيارتك للسعودية؟

يجيب ضاحكاً: ربما من يعلم.

- ما هو سبب عشق النساء للأحذية برأيك؟

أعتقد أن ذلك مرتبط بما تشعر به السيدة عند ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي تحديداً، فهي تجعلها تبدو أطول وتزيد من ثقتها بنفسها وتغير الوقفة وطريقة المشي، وهناك مليون سبب لهذا العشق، ولكن لا يحضرني أي منها الآن.

- ما هي نصيحتك للسيدة التي تشتري الأحذية؟ وما هي أفضل الطرق لحفظها؟

أنصح السيدات بأن يتجهن للمغامرة عند شراء الأحذية، أما بالنسبة لتخزينها فأنصح باستخدام الرفوف، أو في خزانة خاصة للأحذية، كما يجب تجنب الغبار تماماً، كذلك يمكن حفظها في صناديقها مع الحرص على وضعها بطريقة سليمة وإخراجها من فترة إلى أخرى.

- ترتدي العديد من النجمات تصاميمك، فمن منهن هي المفضلة بالنسبة لك؟

لا يخص الأمر من أفضل، وفي النهاية أنا سعيد بأنهن يرتدين تصاميمي ويستمتعن بها.

- ما هو جديد نيكولاس كيركوود؟

أعمل في هذا الوقت على تصاميم الموسم المقبل، وقد بدأت بالتفكير في الحقائب كذلك.

- ما رأيك بالسيدات السعوديات؟ وما الذي يميزهن عن السيدات في أوروبا؟

أعجبت بالذوق الكلاسيكي الجميل الذي يظهر في إطلالاتهن.

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