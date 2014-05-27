أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حزب النور يخصص سيارات و"تكاتك" لتوصيل الناخبين للجان بالقليوبية

Google+ Print
حزب النور يخصص سيارات و"تكاتك" لتوصيل الناخبين للجان بالقليوبية حزب النور يخصص سيارات و"تكاتك" لتوصيل الناخبين للجان بالقليوبية

تشهد قرى محافظة القليوبية حالة حراك من لأعضاء حزب النور السلفى بمحافظة القليوبية منذ الساعات الأولى من اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة حيث قام الحزب بتخصص عدد من السيارات و"التوك توك" لنقل المواطنين إلى مقر لجانهم الانتخابية مجاناً، خاصة بالمناطق النائية على أطراف المحافظة للحشد للتصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية.

وفى سياق متصل، واصل أعضاء الحزب مساعدة المواطنين فى معرفة أماكن التصويت وأرقامهم بالكشوف، من خلال التواجد بأجهزة لاب توب تم وضعها بالقرب من اللجان الانتخابية تحت شعار"اعرف لجنتك".

موضوعات متعلقة..

السيدات يتفوقن على الرجال فى ثانى أيام التصويت بالمطرية

مستشار شيخ الأزهر يدلى بصوته فى الانتخابات بمحافظة الدقهلية

وفد الاتحاد الأوروبى يصل لجنة قصر الدوبارة بجاردن سيتى
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365