حزب النور يخصص سيارات و"تكاتك" لتوصيل الناخبين للجان بالقليوبية

تشهد قرى محافظة القليوبية حالة حراك من لأعضاء حزب النور السلفى بمحافظة القليوبية منذ الساعات الأولى من اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة حيث قام الحزب بتخصص عدد من السيارات و"التوك توك" لنقل المواطنين إلى مقر لجانهم الانتخابية مجاناً، خاصة بالمناطق النائية على أطراف المحافظة للحشد للتصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية.

وفى سياق متصل، واصل أعضاء الحزب مساعدة المواطنين فى معرفة أماكن التصويت وأرقامهم بالكشوف، من خلال التواجد بأجهزة لاب توب تم وضعها بالقرب من اللجان الانتخابية تحت شعار"اعرف لجنتك".

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