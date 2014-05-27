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طريقة عمل الماكرون الفرنسي

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طريقة عمل الماكرون الفرنسي طريقة عمل الماكرون الفرنسي

الثلاثاء 27-05-2014 12:39

المقادير :
-بياض 3 بيضات
-ربع كوب من السكر الخشن
-كوب وربع الكوب من مسحوق اللوز ناعم
-كوب من بودرة السكر
-ملعقة كبيرة من لون الطعام الذي تفضلينه
-ملعقة صغيرة من روح اللوز

طريقة التحضير:
1- يخفق بياض البيض، على سرعة متوسّطة، في خلاط "الكيك". وحين يبدأ حجمه يتضاعف ويصدر رغوةً، يضاف السكر الخشن ببطء إليه، حتى يتماسك البياض، ويصبح مثل الكريما.
2- بعدها، يضاف مسحوق اللوز الناعم وبودرة السكر بشكل تدريجي وببطء، فلون الطعام وروح اللوز.
3- يدع هذا الخليط يرتاح لـ15 دقيقة، ثم يسكب في داخل كيس الحلواني، ويشكّل حسب الشكل المرغوب، ويخبز في حرارة 150 درجة مئوية، لـ10 دقائق.
4- لإعداد الحشو:يحشى "الماكرون" بأي نوع من أنواع المربى، أو كريما الشوكولاته، أو الفانيليا، حسب الرغبة.
(هذه المقادير تكفي لأشخاص أربعة).

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