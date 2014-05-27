جيم كاري يكرّم بدكتوراه فخرية

كرّمت جامعة ماهاريشي بأيوا الممثلَ الأمريكي Jim Carrey بمنحه شهادة دكتوراه فخرية في الفنون، تقديراً لموهبته الكبيرة في عالم التمثيل.

وقد أضفى النجم الكوميدي، البالغ من العمر 53 عاماً، جواً من الضحك والفرح على الحفل، سرعان ما تحوّل إلى تأثر وجديّة خلال كلمته.

فخلال الكلمة التي ألقاها في الحفل، قال Jim إنّ معاناة والده الذي كان يعمل محاسباً أعطته القوة للمخاطرة عند اتخاذ الخيارات، والغوص في عالم الكوميديا، لأنّ والده كان يحبّ الكوميديا، وكان من المتوقّع أن يكون كوميديّاً ناجحاً، لولا أنّه رأى أنّ الأمر صعب المنال، ما دفعه باتجاه العمل في المحاسبة، التي فقدها بعد حين، ليُعاني بعد ذلك كثيراً في إعالة عائلته، عندما كان Jim يبلغ 12 عاماً.

ولفت Jim إلى أنّه تعلّم من تجربة والده أنّ من الأفضل أن يعاني المرء في تحقيق أمر يحبّه على أن يعاني في ما لا يحبّه، لأنّ الفشل وارد في الاثنين، مؤكداً أنّ سرّ النجاح هو "جعل العالم يعلم ما يُريده الشخص والعمل باتجاه تحقيق ذلك".

وختم Jim Carrey بكلمة للخريجين، قال فيها إنّه ليس من السهل تصوّر ما سيحدث لنا، وإنّ كلّ ما علينا فعله هو فتح باب في رؤوسنا، ليفتح الباب في الحياة الحقيقيّة، وعندها يجب أن نحرص على الدخول عبره.

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