كيف تتصرف في حال شعرت بوقوع زلزال ؟

بلاشك أن حالة من الخوف تعتري الكثيرين عند وقوع زلزال بغض النظر عن مدى قوة هذا الزلزال ، حيث يصاب البعض بالهلع ويبادر البعض بالهرولة بعيدا عن مكتبه او منزله او المكان الذي يوجد فيه باتجاه الشارع ، فماهو التصرف السليم في حال كهذه .

هنا ننقل لكم بعض النصائح التي يوصي بها العلماء وخبراء الحماية من الزلازل ، حيث يؤكدون باختصار شديد على أنه في حالة حدوث زلزال يجب عليك أن تعمل مايلي بكل بساطة : انبطح، غط رأسك، انتظر انتهاء الزلزال .

موقع " إي كيف " وغيره من المواقع على شبكة الانترنت يقدمون شرحا مفصلا واكثر عمقا لما ينبغي عليك القيام به حال وقوع زلزال وذلك كما يلي :

إذا كنت داخل المنزل

إذا حدث الزلزال وأنت داخل المنزل فلا تحاول الخروج منه، فمعظم جرحى الزلازل عادة من الأشخاص الذين تحركوا أثناء حدوث الزلزال، وذلك نظراً لأنهم يقعون ضحية للجدران الآخذة بالانهيار، وللأرض المرتجفة التي تفقدك توازنك ومن ثم التعرض للأذى.

وينصح الخبراء بدلا من ذلك بالاختباء تحت قطعة أثاث صلبة ،كطاولة الطعام أو المكتب مثلاً واختبئ تحتها، لأن الطاولة تعتبر المخبأ المثالي في هذه الحالة نظراً لعدم وجود زجاج فوقها، ولو دققت في الصور التي تبثها وسائل الإعلام بعد الزلازل، ستلاحظ طاولة أو أشياء أخرى صلبة سليمة على الرغم من الركام المحيط بهم.

كما يمكنك الاحتماء بمدخل الباب فقط إذا كنت متأكداً أنه من النوع الصلب جداً حتى لا ينهار فوقك، أما إذا كنت بعيداً عن مدخل الباب فمن الأفضل عدم الانتقال إليه حتى لا تتعرض للأذى من شئ أو من حجارة متساقطة.

أما إذا لم تكن قريباً من مدخل باب ولا من قطعة أثاث كبيرة وكنت تسكن في طابق مرتفع، فعلى الأقل قف في زاوية الغرفة، أو بجوار حائط داخلي، أو حتى انبطح أرضاً، وارفع يديك عالياً على رأسك ووجهك، أو استعن بوسادة قريبة وضعها على رأسك ووجهك لحمايتهما قدر المستطاع.

من المهم أيضاً أن تبتعد عن النوافذ حتى لا تصيبك خدوش أو جروح من أثر الزجاج المتكسر، وكذلك الأقواس والتفاصيل المعمارية، فهي أول شيء ينهار عند حدوث الزلزال، وأيضاً من المهم عدم استعمال الكهرباء حتى تتأكد من أن كل شيء أصبح على ما يرام.

إذا كنت في متجر للتسوق

إذا حدث الزلزال وأنت تتسوق في أحد المتاجر فأهم شيء هو أن تبتعد عن الأرفف حتى لا تسقط البضائع عليك. لا تحاول التوجه للباب، وإذا كان المتجر مزدحماً بالناس، انبطح أرضاً واحم رأسك بذراعيك.

إذا كنت في الشارع

إذا حدث الزلزال وأنت في الشارع فابتعد عن الأشجار والجدران والبنايات، وخطوط الطاقة الكهربائية، والإشارات الضوئية والمرورية، وكل ما تظن أنه من الممكن أن ينهار ويؤذيك.

إذا كنت في السيارة

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> إذا كنت تقود سيارتك وشعرت بحدوث زلزال أوقف السيارة وابق داخلها، لأن جسم السيارة صلب وغالباً سوف يحميك، لكن قبل أن توقفها حاول أن تبتعد عن الزحام، وكن متأكداً أنك لست تحت جسر للمشاة، وأنك بعيداً عن الأشجار وإشارات المرور وخطوط الطاقة الكهربائية، والمنحدرات الجبلية ذات الصخور الكبيرة.

إذا كنت في ملعب أو مسرح

أما إذا تصادف حدوث الزلزال وأنت جالس على كرسي في مكان مزدحم كملعب أو مسرح مثلاً، فالأفضل هو أن تنخفض بسرعة تحت الكرسي وتحمي رأسك بذراعيك، ولا تحاول النهوض أو الخروج من المكان.

بعد انتهاء الزلزال

من الشائع جداً بعد انتهاء الزلزال حدوث هزّات ارتدادية، ومن الضروري جداً لا تحاول الاقتراب من أماكن الدمار، فغالباً تنقطع خدمات المياه والكهرباء بعد حدوث زلزال، لذلك حاول أن تحافظ على مخزونك من الماء. استعمل المذياع الذي يعمل بواسطة البطارية حتى تكون على علم بالتطورات والمعلومات وإرشادات الطوارئ، وحاول عدم استخدام هاتفك النقال إلا للضرورة القصوى للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

واجمالا حاول أن تتسم بالهدوء، ولا تصاب بالهلع عند شعورك بهزة أرضية، فالخوف يشل تفكيرك ويعطلك عن اتخاذ القرار الصحيح. نسأل الله أن يبعد عنا الزلازل ويجنب بلادنا الأخطار والكوارث.

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