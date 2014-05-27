أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حمدى قنديل خلال إدلائه بصوته: الإقبال على التصويت«غير مرضى».. والإعلام أوحى للناس أن المعركة محسومة

Google+ Print
حمدى قنديل خلال إدلائه بصوته: الإقبال على التصويت«غير مرضى».. والإعلام أوحى للناس أن المعركة محسومة حمدى قنديل خلال إدلائه بصوته: الإقبال على التصويت«غير مرضى».. والإعلام أوحى للناس أن المعركة محسومة

الإعلامى حمدى قنديل

أدلى الإعلامى حمدى قنديل بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنته بمدرسة الجديدة النموذجية.

وقال قنديل – فى تصريحات لفضائية “إم بى سى مصر” – إن الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية «غير مرضى»، وأن الإعلام أوحى للناس أن المعركة محسومة مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة فى الانتخابات.

وأكد قنديل أن الإرهاب الذى تواجهه مصر الآن هو «إرهاب مسلح» ويجب مواجهته بالسلاح، وبعد ذلك يأتى مواجهته بالفكر والثقافة.

وأضاف قنديل أن أهم القضايا الموضوعة على طاولة الرئيس الجديد انتعاش الإقتصاد والأمن والاستقرار، مؤكداً على أهمية وجود معارضة قوية تجعل الحياة السياسية فعالة وتجعل الحاكم ليس مطلق الصلاحية ويضع شعبه فى اعتباره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة