حمدى قنديل خلال إدلائه بصوته: الإقبال على التصويت«غير مرضى».. والإعلام أوحى للناس أن المعركة محسومة

أدلى الإعلامى حمدى قنديل بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنته بمدرسة مصر الجديدة النموذجية.

وقال قنديل – فى تصريحات لفضائية “إم بى سى مصر” – إن الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية «غير مرضى»، وأن الإعلام أوحى للناس أن المعركة محسومة مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة فى الانتخابات.

وأكد قنديل أن الإرهاب الذى تواجهه مصر الآن هو «إرهاب مسلح» ويجب مواجهته بالسلاح، وبعد ذلك يأتى مواجهته بالفكر والثقافة.

وأضاف قنديل أن أهم القضايا الموضوعة على طاولة الرئيس الجديد انتعاش الإقتصاد والأمن والاستقرار، مؤكداً على أهمية وجود معارضة قوية تجعل الحياة السياسية فعالة وتجعل الحاكم ليس مطلق الصلاحية ويضع شعبه فى اعتباره.