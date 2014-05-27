فيتنام والصين تتبادلان الاتهامات بعد غرق قارب صيد فيتنامي

تبادلت الصين وفيتنام الاتهامات يوم الثلاثاء بعد غرق قارب صيد فيتنامي قرب منصة نفط وضعتها الصين في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي مع تزايد التوترات بين البلدين.

وقالت هانوي بحسب ما افادت وكالة “رويترز” إن حوالي 40 قارب صيد صينيا أحاطت بالقارب الفيتنامي قبل ان تصدمه احد القوارب ويغرق. وقالت الحكومة وخفر السواحل إن قوارب الصيد الفيتنامية التي كانت قرب المنطقة أنقذت عشرة صيادين كانوا على متن القارب المنكوب.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مصدر حكومي إن القارب انقلب بعد أن “تصادم “مع قارب صيد صيني.

وظلت عشرت السفن الفيتنامية والصينية بما في ذلك سفن تابعة لخفر السواحل في حالة تأهب حول منصة النفط على الرغم من سلسلة اصطدامات في وقت سابق هذا الشهر بعد وضع المنصة بالموقع.

والقى كل طرف باللوم على الأخر في تلك الحوادث. وحتى الإثنين لم تتعرض أي سفينة للغرق.

وقع الحادث الأخير على بعد حوالي 17 ميلا بحريا من منصة النفط التي تقوم بالحفر بين جزر باراسيل التي تحتلها الصين والساحل الفيتنامي. وتطلق الصين على الجزر اسم جزر شيشا.

وقال رئيس خفر السواحل الفيتنامي نجوين قوانج دام لرويترز عبر الهاتف “حاصر 40 قارب صيد صيني عمدا قاربا فيتناميا من مدينة دا دانج بوسط البلاد قبل أن يتعرض لهجوم سفينة صينية.”

وقالت شينخوا “تم إنقاذ الطاقم الموجود على ظهر القارب بعد أن احتكت بقارب صيد من مدينة دونغفانغ في إقليم هاينان بجنوب الصين وانقلبت في المياه قرب جزر شيشا الصينية.”