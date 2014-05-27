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هزة أرضية خفيفة في الإمارات

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هزة أرضية خفيفة في الإمارات هزة أرضية خفيفة في الإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في اتصال هاتفي مع البيان وقوع هزة أرضية بسيطة على بعض مناطق الدولة قبل قليل .

وقال المركز أنه تم رصد هزة أرضية في منطقة جزيرة قشم  الساعة 9:44 دقيقة صباحا بقوة 5.1 على مقياس ريختر وبشدة 4 في منطقة راس الخيمة على عمق 10 كم وتبعد بحدود 120 كم عن رأس الخيمة وكانت محسوسة بشكل خفيف في الامارات الشمالية ودبي وليس لها تأثير على الدولة .

من جهتها اكدة شرطة الشارقة في حسابها الرسمي على تويتر وقوع هزة أرضية خفيفة علی دولة الإمارات مبينة ان الهزة استمرت لثواني وأنه لاتوجد اي اضرار لحد الان والحمد لله

ويتناقل مغردون على تويتر حاليا نبأ وقوع هزة أرضية خفيفة في أبوظبي و دبي والشارقة .

ويؤكد العديد من مرتادي تويتر انهم شعروا بالهزة في مكاتبهم وخصوصا في منطقة مركز دبي المالي العالمي وماجاورها . 

من جهته أكد مركز العاصفة وقوع هزة ارضية شعر بها أهالي المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للدولة.

 

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