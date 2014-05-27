تحالف دعم الشرعية يدعو المصريين لمقاطعة الانتخابات

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، إن “الشعب المصري فضح الانقلابيين بمقاطعته للانتخابات الرئاسية اليوم” رئاسة الدم ” – كما ذكر البيان -.

وأضاف التحالف في بيان أصدره صباح اليوم :” أن مقاطعة المصريين الأحرار الواسعة لإجراءات رئاسة الدم هي وفاء عظيم لدماء الشهداء وحقوق المعتقلين والمصابين والمضارين من الانقلاب العسكري الإرهابي الذي عصف بمصر والمصريين، وأن هذه مسرحية هزلية تقام بالتوازى مع الحشود الغاضبة المنتشرة فى كل مكان ” .

وأوضح البيان أن :” الشعب المصري الإيجابى خاصة شبابه الأبطال وحرائره المناضلات، أثبت بمقاطعته و التفافه حول ثورة 25 يناير ومكتسباتها وإصراره على استردادها ، و معدنه الأصيل وثقافته” ، مضيفا ” فلتستمر الثورة ولتستمر المقاطعة ولتبقى لجانهم خاوية على عروشها، فمصر لها رئيس شرعي ومنتخب.