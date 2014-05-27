غرفة عمليات الداخلية: سلامة صناديق الاقتراع بكافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية

مصدر بغرفة عمليات الداخلية: سلامة صناديق الاقتراع بكافة اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية

> أكد مصدر أمنى مسئول بغرفة عمليات وزارة الداخلية سلامة صناديق الاقتراع بكافة اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ وذلك قبيل أربع ساعات من بدء عملية التصويت فى اليوم الثانى والأخير لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر الأمنى:” انه تم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تكثيف الإجراءات الأمنية على كافة اللجان والمقار الانتخابية فى أعقاب انتهاء عملية التصويت فى التاسعة من مساء الليلة الماضية؛ لضمان حماية الصناديق والحيلولة دون وقوع أى محاولة من عناصر تنظيم الاخوان الارهابى لاقتحام أى من اللجان أو المقار الانتخابية ” .

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد أكد – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة الماضية فى أعقاب انتهاء عملية التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية – أنه أصدر توجيهات بتشديد الحراسة على كافة اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتكثيف المرورات والدوريات الأمنية بالمناطق المحيطة باللجان بعد اغلاق صناديق الاقتراع، للحيلولة دون أى محاولة للعبث بها ليلا أو محاولة اقتحام أى من تلك اللجان أو المقار، مشيرا الى أنه وجه بالتعامل بالذخيرة الحية فى حالة حدوث أى تهديد لأى من تلك اللجان.

وأكد وزير الداخلية نجاح رجال الشرطة والجيش فى تأمين اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى أن جميع الناخبين الذين توجهوا الى اللجان والمقار الانتخابية أمس تمكنوا من الادلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، لافتا فى الوقت نفسه الى أن قوات الشرطة أجهضت المخططات الاخوانية لارباك المشهد الانتخابى، وتعاملت مع تلك الممارسات من خلال التدخل السريع والحاسم، وأفقدتها تأثيرها على المشهد العام للانتخابات.

وطمأن وزير الداخلية جموع المواطنين باستمرار التأمين والانتشار الأمنى الفعال بكافة اللجان والمقار الانتخابية ، والطرق والمحاور المؤدية اليها، حتى انتهاء عملية التصويت فى الموعد المحدد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية فى التاسعة من مساء اليوم.

> أ ش أ