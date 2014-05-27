نقابة الفلاحين: دفعنا بـ 10 مليون ناخب من المزارعين واسرهم فى اليوم الأول للإنتخابات الرئاسة

أعلنت غرفة عمليات ومتابعة النقابة العامة للفلاحين أنها رصدت الدفع بأكثر من 10 مليون من المزارعين وأسرهم بالمحافظات خلال اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية .

وصرح الحاج أسامة الجحش النقيب العام للفلاحين في بيان صحفي صادر عن النقابة العامة للفلاحين فى ساعة متاخرة من ليلة امس أن نسبة التصويت في اليوم الاول وصلت 26% ، مشيرا أن جميع نقباء النقابة العامة للفلاحين بالمحافظات قامو بعدة إجراءات لتسهيل سير العملية الإنتخابية كلاً فى محافظته.

وقال الجحش ان النقابة ستواصل الحشد اليوم الثلاثاء (اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية) للوصول لأعلي نسبة تصويت لهذه الأنتخابات.

يذكر أن نقابة الفلاحين وفرت سبل النقل لجميع المواطنين والكشف عن أرقام الناخبين من الفلاحين وأسرهم من خلال غرف عمليات النقابة بالقري والمراكز بالمحافظات حتي يتم إعلان رسمي من الفلاحين تضامناً مع خارطة الطريق والوصول لمرحلة مصر الجديدة بعد الإنتخابات الرئاسية.

ورصدت غرفة عمليات النقابة العامة للفلاحين، خلال اليوم الاول، بعض التجاوزات والمشكلات التى تم السيطرة عليها من خلال نقباء الفلاحين بالمحافظات والمراكز المختلفة.

وذكرت النقابة في بيان سابق لها بهذا الخصوص انه بمركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، رصدت الغرفة سقوط 700 ناخب من كشوف الانتخابات مما اثار الارتباك داخل اللجنة، واستنجد الفلاحون بالحاج بهاء العطار نقيب الفلاحين بالبحيرة، والذى قام بدوره على الفور بتصعيد الأمر إلى المحافظة، وتم حل المشكلة وسير العملية الانتخابية بانتظام.

> وفى دائرة مركز بدر تم تعطيل العمل باللجنة بمدرسة بدر للبنات، وتم توجه نقيب المركز الحاج ناصر محمود الصباغ إلى مقر اللجنة وتهدئة الاوضاع والسيطرة على المشكلة.

وبدائرة 61، 62 بمركز ملاوى محافظة المنيا، رصدت لجنة المتابعة وجود تكدس كبير بين الناخبين أمام اللجنتين، بسبب عدم توصلهم إلى ارقامهم بالجداول الانتخابية، لعدم اجادتهم للقراءة والكتابة، وعلى الفور تدخل الحاج طه نقيب الفلاحين بالمحافظة بشكل سريع لعلاج المشكله بالتعاون مع القيادات التنفيذية، وتم حلها.

وفى دائرة مقبل ببندر محافظة بنى سويف، رصدت لجنة المتابعة لنقابة الفلاحين اعتداءات على بعض الاخوة الاقباط، من قبل بعض الاشخاص الذين لهم مصلحة فى عدم سير العملية الانتخابية بسلام، وعلى الفور تم حلها من قبل الحاج سعد على نقيب المحافظة، والدكتورة منى عبدالله امين المرأة بنقابة الفلاحين ببنى سويف.

وفى اللجنة رقم 81 بدائرة ميت هارون مركز زفتى ، رصدت لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، تعطل اللجنة على فترات متباعدة بسبب حالة من التكدس بين المواطنين لعدم حصولهم على ارقامهم فى الجداول الانتخابية، وعلى الفور تدخل الحاج حسن حلمى نقيب الفلاحين بالمحافظة، ومعه مجموعة من شباب النقابة لضبط سير العملية الانتخابية خارج اللجنة وتنظيم صفوف الناخبين بالتنسيق مع الامن .

وبالاقصر رصدت غرفة عمليات النقابة العامة للفلاحين، بعض التجاوزات من التعامل مع عدد من المناخبين بشكل غير لائق من بعض الاشخاص الذينلهم مصلحة فى عدم سير العملية الغانتخابية بسلام، وتدخل الحاج رشدى عرنوط نقيب الفلاحين بالمحافظة وتشكيل لجنة من اعضاء النقابة لضبط سير العملية الانتخابية وصفوف الناخبين خارج مقار اللجان الانتخابية.

فيما تدخل الحاج عربي مجاهد نقيب الفلاحين بالاسماعيلية بالتنسيق مع بعض شباب نقابة الفلاحين والجهات الامنية بمركز القنطرة شرق لضبط صفوف الناخبين بعد حدوث حالات من الاشتباك بين انصار المرشحين، بينما رصدت غرفة عمليات نقابة الفلاحين بلجنة رقم 13 مدرسة الشهداء الابتدائية بنات، بقرية السماكين بمركز أبوصوير، طرد مندوب احد المرشحين من اللجنة.

أ ش أ