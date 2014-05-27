الخارجية التونسية تعلن متابعتها بـ”بالغ الاهتمام” تطورات الأوضاع في ليبيا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية ليلة الاثنين أنها تتابع ببالغ الاهتمام والانشغال تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة.

وجاء في بيان للوزارة – حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه – ، “انطلاقًا من حرصها الشديد على أمن ليبيا واستقرارها، فإنها تجدد دعوتها إلى جميع القوى والأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار والتوافق بما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية”.

وكشف البيان أنه “إزاء التداعيات المباشرة للوضع الليبي على بلادنا، فإن التنسيق يجري حثيثا بين مختلف الهياكل التونسية المعنية قصد ضمان النجاعة (النجاح) المرجوة للجهود المبذولة في التعامل مع التطورات التي تشهدها الساحة الليبية” دون أن يسمي البيان هذه الهياكل.

وأضاف البيان “وفي هذا السياق، فقد تقرر توحيد عمل جميع اللجان المحدثة للغرض بما فيها خلية الأزمة الخاصة بقضية الدبلوماسيين التونسيين المخطوفين، ضمن لجنة وطنية لمتابعة الأوضاع في ليبيا”.