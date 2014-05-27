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وزير الداخلية: الحر وصيام “الإسراء والمعراج” سببا ضعف التصويت أمس

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وزير الداخلية: الحر وصيام “الإسراء والمعراج” سببا ضعف التصويت أمس وزير الداخلية: الحر وصيام “الإسراء والمعراج” سببا ضعف التصويت أمس

اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية

اعتبر وزير الداخلية، محمد إبراهيم، أن ارتفاع حرارة الجو، وصيام البعض احتفالاً بذكرى الإسراء والمعراج وراء ضعف المشاركة في التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية خلال يوم أمس.

وقال إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع قناة “سي بي سي” الفضائية، الليلة، إن أعداد المصوتين اليوم هي نفس الأعداد التي شاركت في اليوم الأول للاستفتاء على دستور 2014.

وأضاف وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية وضعت جميع الخطط المطلوبة لمواجهة أى عمليات محتملة من قبل جماعة الإخوان لتعطيل عملية التصويت، خاصة فى محافظات الصعيد ومنطقة كرداسة بالجيزة.

وأشار إبراهيم إلى أن نقل اللجان الإنتخابية من داخل كرداسة إلى خارجها، بالقرب من المنصورية، جاء حرصًا على سلامة المواطنين وسير العملية الانتخابية.

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