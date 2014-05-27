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إبن خال قتيل عضو حملة تمرد: محمد قال لنا أنا مستهدف.. وابقوا خدوا حقي

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إبن خال قتيل عضو حملة تمرد: محمد قال لنا أنا مستهدف.. وابقوا خدوا حقي إبن خال قتيل عضو حملة تمرد: محمد قال لنا أنا مستهدف.. وابقوا خدوا حقي

صورة أرشيفية

قال أحمد شحاتة إبن خال محمد فتحي عضو حملة المشير وعضو حركة تمرد الذي قتل على يد مجهولين برصاصة في البطن أمام منزله في ناهيا بالجيزة صبيحة أمس الإثنين أول أيام الانتخابات الرئاسية  إن أحد أصدقائه أوصله فجر يوم الإثنين أمام منزله، وكانت معه توكيلات المندوبين التابعين لحملة السيسي، وعندها اعترضت سيارة طريقه، وأطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة،، ونفى شحاتة أن تكون الرصاصة طائشة أو أن يكون الحادث جنائي كما تردد.

وأكد شحاتة خلال اتصال هاتفي على فضائية ” التحرير ” :” أن القتيل أبلغ أهله أنه مستهدف قائلا: “أنا مستهدف.. وأبقوا خدوا حقي”، وأضاف شحاتة :” أنهم لن يقبلوا العزاء حتى تحقيق القصاص ومعرفة هوية القاتل ” .

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