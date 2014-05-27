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أمير الكويت يزور إيران للمرة الأولى

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أمير الكويت يزور إيران للمرة الأولى أمير الكويت يزور إيران للمرة الأولى

أعربت الكويت، عن أملها بأن تسهم الزيارة التي يقوم بها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأحد المقبل إلى إيران، في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

ويبدأ أمير الكويت الأسبوع القادم زيارة تستمر يومين إلى إيران، في أول زيارة رسمية لطهران بوصفه أميرا للبلاد، حيث وصفت وسائل إعلام محلية الزيارة بأنها “تاريخية”، كما ذكر موقع اسكاي نيوز “.

ويرافق الشيخ صباح وفد هام يضم وزراء الخارجية والنفط والمالية والتجارة والصناعة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الحكومية “كونا” عن بيان لمجلس الوزراء الكويتي.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء يأمل في أن «تسفر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة».

وقال السفير الإيراني الجديد في الكويت في تصريحات صحافية، الإثنين، إن مباحثات أمير الكويت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ستبحث بالخصوص الوضع الإقليمي والنزاع في سوريا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مرضية أفخم، قالت في 20 مايو إن الزيارة «ستفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية» التي تحسنت منذ تولي حسن روحاني، الحكم في أغسطس 2013 بعد سنوات من التوتر.

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