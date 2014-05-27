"الأوقاف" تشكل غرفة عمليات لمتابعة المساجد وتحذر الإخوان من استغلالها

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عناصر الإخوان من استغلال مساجد مصر التابعة للوزارة ضد المصلحة الوطنية، ومحاولة للتأثير على الناخبين، وحثهم على المقاطعة الداعى لها علماء الفتنة المحسوبين عليهم.

وأكد الوزير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تؤكد موقفها وموقف الأزهر الراسخ من أن فتاوى المقاطعة مجافية للشرع، مشيرا إلى أن الواجب الوطنى يقتضى المشاركة الإيجابية، لافتا إلى إفساح الوزارة وإعطائها الفرصة لأبنائها بالتصويت اليوم.

وأضاف "جمعة"، أنه شكل لجنة من قيادات الوزارة التى أدلت بصوتها أمس، لمتابعة واقع المساجد والأئمة على السواء، على مدار الساعة، من خلال غرفة مراقبة لعدم استغلالها سياسيا.