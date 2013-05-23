افتتاح وحدة الحشو والعلاج التحفظى بكلية طب أسنان المنصورة

افتتح الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، رئيس الجامعة، والدكتور محمد القناوى، عميد كلية طب الأسنان، أمس الأربعاء، وحدة الحشو والعلاج التحفظى، والتى تم تنفيذها وتجهيزها على أحدث طراز بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب والعاملين بالكلية.

وأشار الدكتور محمد القناوى إلى أنه تم تجهيز الوحدة لعلاج المرضى ولتدريب الطلاب الدارسين والوافدين بالكلية على الحشو والعلاج التحفظى، وتضم 17 وحدة أسنان، ووحدة تعقيم وتغليف وتقطير للمياه، كما تم تزويد الوحدة بشاشة إلكترونية لعرض الحالات التى يتم علاجها داخل الوحدة للطلاب الدارسين بالكلية وملحق بها قاعة للامتحانات العملية للطلاب، كما تم تزويدها بوحدات تكييف، وذلك للعمل على راحة المرضى وساهم فى إنشاء الوحدة أهل الخير بمبلغ قدره ثمانون ألف جنيه.

وتم تجهيز الوحدة بكاميرات مراقبة لمتابعة سير العمل داخل الوحدة من حيث تواجد هيئة التمريض والأطباء، وكذلك متابعة علاج المريض بالعيادات والاطمئنان على العملية العلاجية والتعليمية من خلال نقل الصورة إلى رؤساء الأقسام وإدارة الكلية، وكذلك يمكن متابعة العيادات من خارج الكلية، ومن خلال أجهزة الموبايل، وذلك ضمن متطلبات الأمن الحالية.

كما تم افتتاح مسجدين للرجال والسيدات يستوعب كل مسجد 100 شخص وتجهيزه بـ2 مكتبة للقرآن الكريم ووحدات تكييف للمسجد وجميع هذه التجهيزات تمت بالجهود الذاتية.

وأضاف أنه سيتم قريبا افتتاح مركز الأشعة المقطعية للأسنان فى نهاية شهر يونيو والذى يعد أول مركز أشعة متخصص على مستوى الجامعات بتكلفة قدرها 1,5 مليون جنيه بمساهمة 50% تبرعات من أهل الخير وجارى العمل حاليا لاستكمال غرفة عمليات التخدير الكلى والتى يمكن من خلالها إجراء العمليات الجراحية التى تحتاج إلى التخدير الكلى لإجراء الجراحات المختلفة بالأسنان والفكين.