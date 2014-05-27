أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالصور.. مصر تستقبل أول أيام انتخابات الرئاسة بالرقص والأغاني (تقرير)

  • مصر
  • 188
Google+ Print

على الرغمِ من الإقبال الضعيف على اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، تبعاً للتقارير والمتابعات والفيديوهات والمشاهدات أمام اللجان، إلا أن المصريين لم يغيروا من عادتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات المتتالية، باستقبالها عن طريق الرقص والغناء.

وكانت أغنية «بشرة خير»،التي أصدرها المطرب حسين الجسمي قبل أيام قليلة من الانتخابات، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمر مصطفى، هي المتصدرة لاحتفالات المصريين خلال اليوم، حيث قام الكثيرين باستخدام السماعات الضخمة ومكبرات الصوت من أجل استخدامها أمام اللجان.

ولم تختلف ظواهر الاحتفال بين المحافظات المختلفة، حيث قام الأغلبية بالرقص البلدي احتفالاً بالانتخابات، وكان من أشهر صور اليوم لقطة للسيدات ترقصن أمام إحدى لجان منطقة إمبابة.


>وبنفس الصورة استقبلت مدينة المنصورة الانتخابات بالرقص الجماعي من قبل المواطنين، والذي استمر حتى الفترة المسائية.

وبدا حضور السيدات كثيفاً في أغلب اللجان، وهو ما دفع بالـ«زغاريط» لتكون جزء أساسياً من شكل الاحتفال باليوم.

والأطفال كان لهم نصيباً من الاحتفالِ أيضاً.
>

بينما احتفظ شارع المعز في منطقة الجمالية لنفسه بصورة مميزة في الاحتفال عن طريق استحضار «البلياتشو» وروح السيرك في الشوارع وأمام اللجان.

\

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة