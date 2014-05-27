بالصور.. مصر تستقبل أول أيام انتخابات الرئاسة بالرقص والأغاني (تقرير)

على الرغمِ من الإقبال الضعيف على اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، تبعاً للتقارير والمتابعات والفيديوهات والمشاهدات أمام اللجان، إلا أن المصريين لم يغيروا من عادتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات المتتالية، باستقبالها عن طريق الرقص والغناء.

وكانت أغنية «بشرة خير»،التي أصدرها المطرب حسين الجسمي قبل أيام قليلة من الانتخابات، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمر مصطفى، هي المتصدرة لاحتفالات المصريين خلال اليوم، حيث قام الكثيرين باستخدام السماعات الضخمة ومكبرات الصوت من أجل استخدامها أمام اللجان.

ولم تختلف ظواهر الاحتفال بين المحافظات المختلفة، حيث قام الأغلبية بالرقص البلدي احتفالاً بالانتخابات، وكان من أشهر صور اليوم لقطة للسيدات ترقصن أمام إحدى لجان منطقة إمبابة.



>وبنفس الصورة استقبلت مدينة المنصورة الانتخابات بالرقص الجماعي من قبل المواطنين، والذي استمر حتى الفترة المسائية.

وبدا حضور السيدات كثيفاً في أغلب اللجان، وهو ما دفع بالـ«زغاريط» لتكون جزء أساسياً من شكل الاحتفال باليوم.

والأطفال كان لهم نصيباً من الاحتفالِ أيضاً.

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بينما احتفظ شارع المعز في منطقة الجمالية لنفسه بصورة مميزة في الاحتفال عن طريق استحضار «البلياتشو» وروح السيرك في الشوارع وأمام اللجان.

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