مواد جديدة للكشف عن فيروس إتش7 أن9 بالصين

وافقت الإدارة الصينية للغذاء والدواء الأربعاء على دخول مادتين تستخدمان فى اختبارات سريرية خاصة بالعدوى البشرية لأنفلونزا الطيور (اتش7 ان9)، للسوق المحلى الصينى، موضحة أن المنتجين الذين طورتهما شركة "شانغهاى زد جي" للتكنولوجيا الحيوية وشركة "دان للجينات" المحدودة التابعة لجامعة "سون يات سن" الصينية.

وقال البيان الصادر عن السلطات الصينية إن المنتجين بالتفاعل مع البوليميراز المتسلسل بالفلورسنت، عبر تكنولوجيا بيوكيميائية يمكنها تحديد موضع أجزاء المواد الجينية الفريدة للفيروس وتكبيرها حتى يسهل التعرف عليها بمساعدة مصنعى الفلورسنت، كما بإمكان المنتجين اكتشاف وجود فيروس (إتش7 إن9) فى عينات الإفرازات التنفسية.