بالفيديو.. معتز عبدالفتاح: مقاطعة الانتخابات ليست حلًا.. والأعداد ستتزايد الثلاثاء

جدد الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، الباحث السياسي، دعوته للمصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني الثلاثاء، وأكد أن “مقاطعة الانتخابات ليست حلًا، والتكاسل عن الانتخاب يصنع استبدادًا”.

وطالب “عبدالفتاح”، الاثنين، على قناة “المحور”، في برنامجه “باختصار”، اللجنة العليا للانتخابات بـ “حل مشاكل المصريين الغير قادرين على الانتخابات، ولديهم مشاكل في التصويت”.

وعن اليوم الأول للتصويت، قال “عبدالفتاح”: “المصريون وجهوا رسالة أنهم يختارون وفق إرادتهم الحرة”.

> وأضاف: “من رفض النزول اليوم لس خوفًا من الإرهاب فقط، ولكن لأن الكثير منا يشعر بالمسؤولية في أوقاتها الأخيرة”، مؤكدا: “الأعداد ستتزايد في يومها الأخير ليختار المصريون رئيسهم”.

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