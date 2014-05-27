تركي بن عبدالله لدى افتتاحه فرع هيئة التحقيق والادعاء العام: تمسكنا بعقيدتنا السمحة مصدر خير وعز وفخر

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض امس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، ورئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري، ومنسوبو الهيئة. وفور وصول سموه أزاح الستار إيذاناً بالافتتاح ثم قام سموه بجولة على المبنى وقف خلالها على صالات الاستقبال للمراجعين ومكاتب التحقيق ومكاتب المحامين واطلع سموه على التجهيزات التي يتضمنها المبنى. عقب ذلك شرف سمو أمير منطقة الرياض الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة وبدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض كلمة بين فيها ما يشتمل عليه المبنى من تجهيزات حديثة تحقق بإذن الله نقلة نوعية في أعمال الهيئة لما توفره من بيئة عمل مناسبة تحقق متطلبات العاملين. وأفاد أنه تم تفعيل نظام القضايا الالكتروني في المبنى بالإضافة إلى دائرة شرق الرياض وثلاث عشرة محافظة. وأشار إلى أن المبنى سيكون مركزا رئيسيا لإدارة أعمال الفرع ودوائره في محافظات منطقة الرياض بالإضافة إلى الدوائر التي في الأحياء وذلك لتقديم خدمة أفضل لأصحاب القضايا ومن لهم علاقة. بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز كلمة قال فيها "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تقدم الغالي والنفيس لخدمة الدين والوطن وما هذا المنجز إلا نموذج مما تقدمه الدولة لأبناء شعبها الوفي". وأضاف سموه "إن تمسكنا بعقيدتنا السمحة واتباعنا لشرعنا الحكيم الذي ينص على الانصاف والعدل وحفظ حقوق الانسان مصدر خير وعز وفخر لنا في هذه البلاد المباركة, وما تقوم به الهيئة من تحقيق للعدالة بالادعاء على المحاكم الشرعية والرقابة على السجون أمر مشهود وملموس ومقدر" وأردف سمو أمير منطقة الرياض قائلا "إن عمل الهيئة يبعث باطمئنان على المحافظة على حقوق الإنسان الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً وحرصا, فتم على إثر ذلك تخصيص مقر لهيئة التحقيق والادعاء العام في جميع مراكز مدينة الرياض الإدارية بدعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف العام على هيئة التحقيق والادعاء العام". وتابع سموه "إن هذا المبنى الذي نحتفل بافتتاحه اليوم والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الحديثة والربط الالكتروني بين الفروع يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بأعمال الهيئة التي تقوم على تطبيق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية للمستوى المأمول". وفي ختام كلمته سأل سموه الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه التجهيزات عوناً للعاملين لأداء الأمانة التي يسعى الجميع لتحقيقها بما يرضي الله سبحانه وتعالى أولاً ثم ولاة الأمر – يحفظهم الله – الذين كلفونا بتطبيق هذه الشريعة السمحة. حضر الافتتاح معالي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد ومعالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال.

عمل الهيئة يبعث باطمئنان على المحافظة على حقوق الإنسان

الى ذلك استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة. وقد عبر سموه عن شكره وتقديره للشيخ النصار لما أبداه من مشاعر طيبة سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس معالي مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد عبر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره له لما أبداه من مشاعر طيبة سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس معالي مدير جامعة شقراء الدكتور خالد بن سعد بن سعيد الذي هنأ سموه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة. وقد عبر سموه عن شكره وتقديره لمعاليه لما أبداه من مشاعر طيبة سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح والرئيس التنفيذي لمجموعة "ناس" القابضة سليمان الحمدان وجمعاً من المواطنين الذي قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة. وقد عبر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للمهنئين لما أبدوه من مشاعر طيبة سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

من جانب اخر شرف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الاول حفل سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر طويق بحي السفارات. وكان في استقبال سموه لدى وصوله سفير الأردن لدى المملكة جمال الشمايلة، وعدد من المسؤولين بالسفارة. حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

كما شرّف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية الأرجنتين لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض. وكان في استقبال سموه بمقر الحفل سفير الأرجنتين لدى المملكة خايمي سرخيو, وعدد من المسؤولين بالسفارة. حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.