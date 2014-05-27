خادم الحرمين يستقبل الملك محمد السادس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر إقامته بالدار البيضاء أمس أخاه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وفور وصول جلالته إلى مقر خادم الحرمين الشريفين صافح أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وعدداً من المسؤولين.

وفي بداية الاستقبال رحب جلالة الملك محمد السادس بأخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له طيب الإقامة في المملكة المغربية. من جهته أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن شكره وتقديره لجلالة الملك محمد السادس, على ماوجده - أيده الله - ومرافقوه من حسن الاستقبال في المملكة المغربية. عقب ذلك جرى بحث مجمل الأوضاع والتطورات على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها.

كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز ودولة رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف والشيخ مشعل العبدالله الرشيد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور عبدالرحمن بن محمد الجديع. كما حضره من الجانب المغربي وزير الداخلية محمد حصاد ورئيس الدرك الملكي الفريق أول حسني بن سليمان ومدير الأمن الوطني بوشعيب الرميل.