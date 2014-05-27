الجوازات بلا مراجعين بعد خدمات «أبشر» وتقنية «البصمة»

نجحت المديرية العامة للجوازات في رسم أهدافها بدقة، ووضوح؛ لتحقيقها خلال مدة زمنية محددة، وكسبت الرهان تقنياً رغم التحديات وارتفاع سقف الطموحات كنموذج ل»الحكومة الإلكترونية»، بل أكثر من ذلك واجهة حضارية للوطن أمام الوافدين القادمين إلى المملكة، وتحديداً الحجاج منهم والمعتمرين والزوار.

الجوازات كقطاع أمني في منظومته وتكوينه، والخدمي في علاقاته مع جمهوره، والنظامي في تطبيقاته التقنية؛ تجاوز تقليدية ممارسة العمل، وازدحام الحضور، وخرج إلى أفق واسع من الرؤية، والتفاعل، والانتشار، وترك التقنية عنواناً يستند عليها في شعاره الجديد «إدارة بلا مراجعين»؛ ليمضي إلى الأمام من دون تأخير، ويسابق التطوير نحو التطور، وينافس حضوره بعيداً عن منافسيه، ويؤهل عناصره

لتحمل مسؤولية «ضغطة الزر»، ويرضي عملاءه عن بُعد وعلى مدار الساعة.

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الجوازات قطعت شوطاً مهماً وبقيت أشواط أخرى لا تقل أهمية، ولكنها حتماً ستصل إليها؛ لأن البُنية التحتية قوية ومتينة، ليس في الأداة، ولكن في «إنسان الجوازات» الذي لا يُرضي غروره سوى التميّز، والبحث عن تقديم الخدمة الأفضل.

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الجواز والتقنية

في البداية ذكر العقيد "سلمان المحيا" أنّ جواز السفر الحالي صدر بموجب أمر سام عام 1422ه بتعليمات واضحة ومحددة ومعروفة للجميع، ولكن الجديد في هذا الموضوع هو تحويل هذه التعليمات من ورقية إلى تعليمات إلكترونية، ومن ذلك خطوات بدء إدارات المناطق بإصدار الجواز الآلي للمرة الأولى، وما سيتبعها من مراحل أخرى يتم فيها تجديد الجواز آلياً، مشيراً إلى الاستغناء عن الاستمارة المكتوبة بإيجاد نماذج الكترونية على موقع الجوازات الإلكتروني يمكن للمواطن تعبئته وطباعته، وكذلك تم الإستغناء عن صورة البطاقة الأصل؛ لأنّ ذلك يتم التحقق منها من خلال التقنية، موضحاً أنّهم يسعون لأن تكون جميع الإجراءات الخاصة بالجواز السعودي الكترونية في القريب العاجل.

تكدس المسافرين!

وتساءل الزميل "سالم الغامدي" عن موافقة ولي الأمر على سفر الأولاد وتحديداً البنات؟، وإجراءات فقد الجواز؟، وأسباب تكدس المسافرين في المنافذ؟، ونظام مواعيد الجواز الالكتروني؟.

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وأجاب العقيد "سلمان المحيا"، موضحاً أن الإذن بإصدار الجواز بالنسبة للزوجة والمرافقين؛ فإن ذلك يدخل ضمن نظام "أبشر"؛ إذ إن لكل رب أسرة لديه (يوزر نيم) و(باس وورد)، وبإمكانه الدخول والإصدار، وكذلك التجديد سيتم -إن شاء الله- بالطريقة نفسها، ولكن لابد من موافقة ولي الأمر، مشيراً إلى أن لدى الجوازات حالياً مشروعاً متكاملاً يتعلق بلائحة السفر، ومن ذلك الإذن به، والتصاريح المؤقتة لمن هم خارج المملكة، خاصة بعد التطورات التقنية التي لحقت بالأنظمة حالياً، ونجحت في التطبيق، حيث يمكن لكل شخص أن يستخدم الجوال لاستخراج تصريح السفر من خلال نظام "أبشر" وفي أي موقع كان.

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وقال:"أما الفقدان؛ فيختلف باختلاف الحالة، فمثلاً شخص سُرق منزله، أو احترق، أو تعرض لاعتداء قسري وأخذ منه جوازه بالقوة؛ فعليه تقديم محضر من أحد مراكز الشرطة يفيد بالواقعة، وبالتالي يُعفى فوراً من العقوبة، وما يترتب عليها من أنظمة".

وأضاف العقيد "خالد الصيخان" -مجيباً عن سؤال تكدس المسافرين- أن المسافر -مواطناً أو وافداً- عبر المنافذ لا يأخذ أكثر من خطوتين فقط، هما قراءة الوثيقة، والتحقق من البصمة، ومن ثم المغادرة؛ فطالما أن الوثيقة خاصة بالمسافر، ولا يوجد ملاحظات عليه، وكذلك الدولة الأخرى المتجه إليها ليس عليها تحفظ؛ فإننا نسهّل إجراءات سفره مباشرة، مؤكداً على أن هذه العملية لا تستغرق سوى عدة ثوان فقط.

وعلّق اللواء "سعد العسكر" حول موضوع تكدس المسافرين في المنافذ، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للمسافرين خاصة في أوقات الإجازات تزيد من هذا الاحتمال، ولكن لا يعني ذلك أن الجوازات لا توفر الدعم الكافي البشري والفني لمواجهة ذلك، فمثلاً في مطار الملك عبدالعزيز، بلغ عدد القادمين خلال شهر ربيع الأول الماضي مليوناً وثماني مئة وثلاثة وأربعين قادماً، معظمهم لأداء العمرة، والمغادرون ست مئة وخمسة وستون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وتسعون مسافراً.

وقال:"نحن أمام أعداد كبيرة جداً من القادمين والمغادرين من المملكة، ومع ذلك إجراءات السفر ميسرة، ولا تحتمل التأخير"، موضحاً أن نظام المواعيد بخصوص الجواز الإلكتروني فقد تم تطبيقها في جميع إدارات الجوازات بمناطق المملكة، ووضع لتنظيم سير العمل وحسن خدمة المواطنين، وعن طريق هذا النظام يستطيع المواطن الحصول على موعد إلكتروني في الوقت الذي يناسبه ويتم مراجعة الجوازات خلاله لإصدار أو تجديد الجواز، مؤكداً على أن هذه الخدمة أوجدت حالياً بقصد التنظيم إلى أن يتم تقديم خدمات الجواز السعودي بشكل كامل بصورة إلكترونية عبر "أبشر".

تقنية المنافذ

وعاد الزميل "د.أحمد الجميعة" متسائلاً عن توقف النظام أثناء ساعات العمل في المنافذ؛ مما قد يؤجل رحلات مسافرين، وحتماً يؤخرها؟، وأجاب اللواء "سعد العسكر"، موضحاً أن هناك جهات معنية بمشكلة العطل الفني للنظام الآلي الذي يقع بعض الأحيان في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وهذه الجهات هي مركز المعلومات الوطني، وشركة الاتصال، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بيننا وبين جميع الجهات من أجل تفادي الأعطال التي قد تحدث، وغالباً ما يكون لدينا (نظام الرديف) الذي يحل مقام النظام الأساسي في حالة العطل، ولا يستغرق الاستعانة به وقتاً طويلاً، ولكن في حال تعطّل النظام الأساس و"الرديف" نتوقف عن العمل إلى حين اعتماد أحدهما، وهذا معمول به في جميع منافذ العالم.

وحول مواجهة الأعطال المُحتملة في النظام أوضح العقيد "خالد الصيخان" أن هذا مرتبط بنظامين أساسيين أحدهما نظام مركزي يتبع لمركز المعلومات الوطني الأمني، والثاني نظام الاتصال المزود للخدمة، وإذا تعطل النظام الأول يوجد لدينا نظام احتياطي، وإذا تعطل مزود خدمة الاتصال فلدينا خدمة عبر الأقمار الصناعية، وإذا تعطلت كلها فسنتعطل جميعاً، مضيفاً أن هذا هو النظام المعمول به في جميع دول العالم، ولدينا تجربة موجودة في مطار الملك خالد فقط للتشغيل على "الأوف لاين" بدون الرجوع لقواعد البيانات، وكذلك عمل قواعد بيانات خاص على "سيرفر" مستقل في المنافذ، وبالتالي لا ترتبط المنافذ مركزياً مع المركز الرئيس، مشيراً إلى أنه عندما نأخذ جميع بياناتنا الخارجية وتقرأ في الحدود، هنا يعامل الأجنبي الجديد معاملة المواطن؛ لأنك تحتاج رقم بطاقة وبصمة مطابقة للهوية، لذلك نظام الدخول ينطبق على الجديد، وليس على الشخص الموجود منذ مدة داخل المملكة، موضحاً أنهم يسعون إلى تعميم التجربة، وهو ما حصل بالفعل، حيث بدأوا في الصالة السعودية في مطار الملك خالد، ثم انتقلوا إلي الصالة الدولية، وكذلك في مطار الملك فهد بالشرقية ومطار الملك عبدالعزيز في الصالتين السعودية والدولية، وقد طلبوا في جدة ثماني بوابات، وأربع في الصالة الشمالية وأربع في الصالة الجنوبية، اثنتان للمغادرة واثنتان للقدوم؛ للعمل على تغطية جميع المطارات، ومبدئياً المطارات الثلاثة فقط.

الزي المدني

وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن نظام تطبيق الزي المدني في المنافذ الجوية، ومدى تحقيق مزيدٍ من الامتيازات والبدلات للعاملين في المنافذ من طاقم الجوازات؟، وأجاب اللواء "سعد العسكر"، مبيناً أن تجربة الزي المدني في المنافذ نجحت، ووجدت تقبلاً كاملاً من جميع موظفي الجوازات العاملين في المطارات، وكذلك من المسافرين القادمين إلى المملكة، مبيناً أن رجل المديرية العامة للجوازات هو أول من يستقبل وآخر من يودع الوافد، وبالتالي هو من يعكس الصورة الحقيقة عن هذا البلد، وهو ما يحملنا مسؤولية أكبر.

وأضاف:"بالنسبة لموظفي الجوازات العاملين في المنافذ لهم امتيازات وبدلات غير متوفرة لموظفي الجوازات العاملين في المناطق أو الفروع الأخرى، ولهم كذلك مكافآت إذا اكتشفوا قضايا التهريب والتزوير، ولهم كذلك تقدير كبير من سمو وزير الداخلية ومن قبل مدير عام الجوازات".

"أبشر" و"مقيم"

وقال الزميل "عادل الحميدان" إن الجوازات من أفضل الجهات التي أفادت من الجانب التقني، ولكن السؤال لماذا لا تفكرون في الإفادة من "الابلكيشن" و"الاندرويد" وتطوير نسخة "الآبل"؟، ومتى نتوقف عن ترديد عبارة "تعرف أحد في الجوازات"؟، وما هي جهودكم بخصوص إجراءات التأشيرات، خاصةً الزيارة ونقل الخدمات والمعلومات؟.

وأوضح العميد "علي الزهراني" أن الإفادة من التقنية جعلت الأمور ميسرة لكل شخص، حيث أصبحت الإقامة مصنّفة في نظامين اثنين هما "أبشر" و"مقيم"، مضيفاً أنه تمنح الإقامة دائماً للشخص القادم إلي المملكة بتأشيرة من سفارات خادم الحرمين الشريفين، عبر دخول صحيح معترف به في عمل مع صاحب العمل لمدة ثلاثة أشهر كتجربة للشخص؛ لأنه ربما لا يقبل بالعمل، ومن ثم يستخرج له الإقامة بعد تسديد الرسوم الخاصة، مبيناً أن استخراج الإقامة واستلامها لا يستغرق أكثر من (24-48) ساعة، ويدخل الشخص بعد ذلك في نظام المقيم ومن حقه أخذ تأشيرة الخروج والعودة بعد دفع الرسوم المحددة، أما تأشيرة الخروج النهائي فتتم مجاناً، لافتاً إلى أن ما يتعلق بتأشيرة الزيارة، فهناك زيارات متنوعة تتمثل في زيارة العمل، زيارة عائلية، زيارة تجارية، وكل تأشيرة لها إجراءات لابد من استكمالها قبل القدوم، وذلك من سفارة خادم الحرمين في الدولة التي يأتي منها الشخص، ذاكراً أنه عند الوصول إلى المملكة والتزامه بالأنظمة له الحق بالتمتع بحقوقه والالتزام بواجباته.

تطبيق الأبل

وتداخل العقيد "خالد الصيخان"، قائلاً: هناك تطبيق قديم على "الأبل"، وحالياً نسعى إلى إنزال المطور، حيث يمكن لكل شخص أن يدخل إلى سجله ويصدر تأشيرته، وسيتم قريباً تطويره للوصول إلى جميع الخدمات، إضافةً إلى الخدمات الذاتية الموجودة في الخارج، مضيفاً أن النظام الحالي يعمل خدمات التفعيل، وتغيير السجل، إضافة إلى طلب التأشيرة أو الخروج النهائي، أو طلب إصدار الجواز، مشيراً إلى أنهم عملوا على تنزيل التفويض الالكتروني، بمعنى أنك تستطيع أن تفوضني أن أتعامل مع عمالتك بشكل كامل دون الاطلاع عليهم، وسنضيف لها التابعين، وبإمكانك أن تفوضني كذلك على أي إجراء ترغب فيه، إمّا تفويض مؤقت أو دائم.

وحول التصريح أوضح أنه إمّا يصدر على الجواز، أو يصدر على الهوية الوطنية، ذاكراً أن التصريح الخاص بالجواز يكون حسب سريان مدته، والتصريح الخاص بالهوية الوطنية يكون كذلك حسب سريانها، وكلاهما يمكنك إلغاؤه بضغطة زر من الجوال، مبيناً أنهم قرروا إلغاء الورقة المرتبطة بال(A4) في النظام؛ لأنه من غير المنطق أن نُنزّل لك تطبيقاً على "الأبلكيشن" ومن ثم نطلب منك أن تطبع ورقة (A4)، ذاكراً أنه أوجدوا موقعاً إلكترونياً، ونسقوا مع هيئة الطيران المدني لإبلاغ الخطوط الناقلة بأن هناك موقعاً يمكن التعرف فيه على مدة التأشيرة وصلاحيتها، وبالتالي إلغاء ورقة (A4).

إقامة الوافدين

وفيما يتعلق بالأكثرية؛ وهل هي تأشيرات الخروج النهائي أم الخروج والعودة، أكد العميد "علي الزهراني" على أن تأشيرات الخروج والعودة هي أكثر من الخروج النهائي.

وحول دراسة الجوازات لمدة إقامة الوافد، أشار إلى أن هناك لجاناً مشكلة منذ فترة لدراسة هذه الحالة، لكنها لم تتوصل إلى شيء محدود، موضحاً أن هناك سقفاً زمنياً محدداً الآن من عام إلى عامين حسب الإقامة.

وأوضح اللواء "سعد العسكر" أن هناك لجنة في وزارة العمل لدراسة السنوات المحددة للوافدين، ولكن إلى الآن لم يخرجوا بنتيجة معينة.

وعلّق الزميل "يوسف الكويليت" حول إقامة الوافدين لسنوات طويلة في دول الخليج بصفة عامة، والمملكة خصوصاً، وهو ما يصطلح عليه الاغراق "الديموغرافي"، حيث أصبحت نسب السكان في دول الخليج تتضاءل إلى أبعد الحدود أمام الوافد، وهذه بلا شك يُشكل هماً كبيراً وهاجساً مخيفاً لهذه الدول، بحيث إنه لو افترضنا أن أكبر الجاليات المقيمة في الخليج هي الجالية الهندية والجالية الإيرانية، وبعد عشرين أو ثلاثين سنة سيكتسب هؤلاء وغيرهم من الوافدين حق المواطنة، متسائلاً: كيف نتعامل مستقبلاً مع دول مثل الهند أو إيران؟، وهذا الموضوع ليس خاصاً فقط بدول الخليج، وإنما هو موضوع يخص المملكة في الدرجة الأولى؛ لأن أمن الخليج جزء من أمن المملكة في المستقبل البعيد.

أبناء السعوديات

وأوضح الزميل "خالد الربيش" أن هناك كثيراً من الأسر نجد الأم سعودية والأب غير سعودي، وهذه الأسر تعاني بشكل كبير جداً مع الجوازات، وتحديداً عملية إلحاق الأبناء والبنات، متسائلاً: هل يلحقون مع الأب أم مع الأم، وكذلك حقهم في الخروج والعودة والإقامة؟، ثم ماذا عن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء لتنظيم هذا الموضوع؟.

وعلّق العميد "علي الزهراني"، قائلاً: فيما يخص موضوع الأم السعودية وزوجها غير السعودي يحق له العمل ورسوم إقامته تتحملها الدولة، ويحق لها كذلك استقدام زوجها حتى لو كان خارج المملكة، وإن كان داخل المملكة يمكنها أن تنقل كفالته من أي شركة أو مؤسسة.

مخالفة الخادمات!

وطرح الزميل "علي الرويلي" سؤالاً قال فيه: مازالت الأسر تعاني من أزمة خادمات المنازل، خاصةً بعد إيقاف الاستقدام من أندونيسيا قبل ثلاثة أعوام، مما أدى ذلك إلى نشوء تسويق للعاملات الهاربات أو المخالفات لنظام الإقامة والعمل، والسؤال: ما دور الجوازات لمواجهة هذه المشكلة، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان؟، وما العقوبة المترتبة على الأسرة التي تشغّل عاملة هاربة أو مخالفة للنظام؟.

وأجاب العميد "علي الزهراني": فيما يخص استقدام العاملات فهذا الأمر يخص وزارة العمل في الدرجة الأولى، وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة معهم، مضيفاً أنه بالنسبة للخادمات أو عمّال المنازل والمقيمين في المملكة والذين يهربون من صاحب العمل، فيجب على صاحب العمل الإبلاغ عنهم، مؤكداً على أنه إذا اتضح أن هناك شخصاً يشغل أو يؤوي أو ينقل خادمة أو عاملاً هارباً؛ فسيتعرض حتماً إلى عقوبات شديدة وغرامات منصوص عليها من قبل وزارة الداخلية.

موسما الحج والعمرة

وحول استعدادت الجوازات لموسمي الحج والعمرة، أجاب اللواء "عايض الحربي"، قائلاً:"المديرية العامة للجوازات تستعد لموسم الحج كل عام بمجرد الانتهاء من الموسم السابق، من خلال دراسة نتائج العمل، واستخلاص الدروس المستفادة والسلبيات -إن وجدت- التي تواجه بعض القائمين والعاملين في تنفيذ مهام الحج للعمل على تذليلها، إلى جانب تعزيز الإيجابيات لتطوير العمل في جميع المنافذ البرية والجوبة والبحرية، والارتقاء بالعمل إلى أعلى مستويات الأداء المنظم لتحقيق الأهداف المنشودة في خطة المديرية العامة للجوازات.

وأضاف أن الاستعدادات تشمل الإعداد والتنسيق للعناصر البشرية العاملة والمشاركة في الحج من المنتدبين والمكلفين من جوازات المناطق، خصوصاً منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المنافذ البرية والجوية والبحرية، من خلال اختيار القيادات التي تتولى الإشراف والمتابعة الدقيقة لإجراءات العمل، كذلك العناصر المتخصصة وذات الكفاءة حسب طبيعة العمل الموكلة إليها، كما تعد الجوازات برامج فعّالة للمشاركين في أعمال الحج سواء عن طريق معهد الجوازات أو عن طريق إدارة التطوير الإداري، من خلال عقد الدورات في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وذلك لتدريب العاملين في موسم الحج من أجل ترسيخ مفاهيم العمل و

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