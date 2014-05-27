أمير عسير يوجه بمتابعة قضية «يتيمة أبها»

أبها - عبدالله الفيفي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمتابعة قضية "يتيمة أبها" التي توفيت الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت ل"الرياض" إن الأمير فيصل بن خالد يتابع شخصياً مجريات التحقيق في القضية، مؤكداً أن سموه حريص كل الحرص على متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، وأن الإجراءات الرسمية تأخذ مجراها لظهور الحقيقة.