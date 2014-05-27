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وظائف أكاديمية بجميع التخصصات في جامعة نجران

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    أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف أكاديمية للحاصلين على درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات(أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد) للعنصرين (رجال - نساء) للعام الجامعي 1435/1436ه وترغب شغلها بكفاءات وطنية علمياً وعملياً من جامعات معترف بها، وحددت الجامعة عددا من الشروط لهذه الوظائف هي (أن يكون المتقدم سعودي الجنسية) وأن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، وإحضار معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة خارجية.

وتشمل التخصصات اللغويات (العربية والإنجليزية) والطب والعلوم الطبية والرياضيات والأحياء والفيزياء والهندسة والعلوم والصيدلة والشريعة والحاسب الآلي والتربية بمعظم تخصصاتها والموارد البشرية وغيرها من التخصصات. ودعت الجامعة جميع من لديهم المؤهلات العلمية المناسبة مراجعة موقعها الالكتروني www. .nu.edu.sa لمعرفة كافة التفاصيل وتقديم الطلب.

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