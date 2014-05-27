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تشغيل المرحلة الأولى بمستشفى الملك فيصل العام.. بالأحساء

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تشغيل المرحلة الأولى بمستشفى الملك فيصل العام.. بالأحساء تشغيل المرحلة الأولى بمستشفى الملك فيصل العام.. بالأحساء

    شهد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الاحساء الدكتور عبدالمحسن بن ناصر الملحم تشغيل المرحلة الأولى من مستشفى الملك فيصل العام والتي شملت عيادات الباطنية للرجال والنساء، وعيادة الأطفال وعيادة النساء والولادة.

وفي السياق، أوضح منسق تشغيل المستشفى الدكتور محمد الدحيلان أن الفئات المستفيدة من الخدمة حددت من واقع التوزيع الجغرافي للمراكز التابعة والتي بلغت 14 مركزاً صحياً وأن عدد المستفيدين من الخدمات يقدر بمئتي ألف نسمة من سكان المحافظة، علماً أن المستشفى صمم إنشاؤه على سعة (200) سرير كمستشفى متكامل يستقبل جميع المرضى عند افتتاحه في المستقبل قريباً .

وبهذه المناسبة قدم الدكتور الملحم شكره لمقام وزارة الصحة على دعمها المستمر للمحافظة  بإنشاء مشاريع صحية جديدة في سبيل تأمين خدمات صحية متكاملة لأبناء المحافظة، كما شكر سعادته جميع القائمين على تجهيز هذا الصرح الطبي، مشيراً إلى أن صحة الأحساء ستواصل جهودها في بذل كافة الإمكانات للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بمحافظة الأحساء.

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