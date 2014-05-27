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جامعة المؤسس تكرّم عمر بالبيد

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جامعة المؤسس تكرّم عمر بالبيد جامعة المؤسس تكرّم عمر بالبيد

    كرّمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عميد شؤون الطلاب د.عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الأستاذ عمر حسن بالبيد لتعاونه الدائم والمستمر في مناشط وبرامج العمادة وذلك في الحفل الختامي للأنشطة الرياضية بالعمادة مؤخراً والذي أقيم في الخيمة الرياضية بالجامعة.

وقد أعرب عميد شؤون الطلاب عن شكره وتقديره للأستاذ عمر حسن بالبيد على رعايته لجائزة نجم الجامعة وتقديمه سيارة هدية بالإضافة إلى تعاونه في إنجاح مسابقة (ثمار العقول) للعام الجامعي الحالي.

من جهته ثمن الأستاذ عمر حسن بالبيد هذه اللفتة الطيبة وقال: إن تعاونه مع جامعة المؤسس واجب اجتماعي تمليه علينا واجباتنا الاجتماعية، متمنيا للقائمين على هذه المناشط والبرامج والفائزين دوام التوفيق والنجاح.

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