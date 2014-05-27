«مدني الرياض» يشن حملة على منشآت صناعيتي العروبة وأم الحمام

شنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض فجر أمس الاثنين حملة أمنية على منشآت صناعيتي العروبة وأم الحمام طالت 163 منشأة مختلفة الأنشطة، أُغلق منها 25 لمخالفتها اشتراطات السلامة، كما تم سحب 94 مركبة مخالفة، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ورافقتها "الرياض" وبعض وسائل الإعلام.

وركز رجال الدفاع المدني خلال الجولة على التأكد من توفر وسائل السلامة في عدة مواقع مختلفة الأنشطة شملت عددا من ورش السيارات ومحلات قطع الغيار، وكشفت المعاينة الأولية عن تسجيل خطورة حالة في (25) منشأة وتم سحب أكثر من (94) من المركبات المخالفة التي تشكل خطورة.

وأكد الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الرائد محمد الحمادي ل"الرياض" أن تلك الحملة هي بداية الشرارة وليست بداية النهاية، حيث ستستمر هذه الحملات بشكلٍ موسع خلال الأيام القادمة حتى يتم التأكد من تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.

وقال الرائد الحمادي إن الحملة شكلت من جهات حكومية لمعالجة الإجراءات الأمنية والسلامة في صناعية العروبة وأم الحمام ومواقع عدة وذلك لمخالفتها شروط السلامة ومن بينها مواقع استخدمت كمستودعات مخالفة، مشدداً على أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات على المخالفين من إغلاق وغرامات. وأضاف أنه تم رصد مخالفات في تمديدات عشوائية للكهرباء من عدادات خارجية، إلى جانب مواقع مخالفة استخدمت لسكن العمالة بين الورش، كما سحبت السيارات القديمة والتالفة المتوقفة داخل المجمعات الصناعية بطريقة عشوائية تتسبب في تعطيل حركة المرور وسيارات الطوارئ.

وأوضح الرائد الحمادي أن اللجنة المشكلة بهذا الخصوص تضم المرور، والأمانة، والشرطة ممثلة بالضبط الجنائي، وبرئاسة الدفاع المدني، مؤكداً أنها لا تزال تقوم بأعمالها في تطبيق إجراءاتها على المخالفين وبكل حزم، مطالباً أصحاب المنشآت التجارية بمعالجة مخالفاتهم وتصحيح أوضاعهم.