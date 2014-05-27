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الاتحاد العام لقبائل هوارة يناشد العليا للانتخابات بتمديد فترة التصويت لمنتصف الليل

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الاتحاد العام لقبائل هوارة يناشد العليا للانتخابات بتمديد فترة التصويت لمنتصف الليل الاتحاد العام لقبائل هوارة يناشد العليا للانتخابات بتمديد فترة التصويت لمنتصف الليل

ناشد الاتحاد العام لقبائل هوارة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتمديد عملية التصويت في اليوم الثانى للانتخابات حتي منتصف الليل لاعطاء فرصة لمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم.

ودعا الاتحاد في بيان له أصدره اليوم 3 ملايين من أبناء قبيلة هوارة لهم حق التصويت نحو المشاركة والخروج في اليوم الاخير لكي يقولوا كلمتهم ويشاركون في اختيار رئيس وليكن شعارنا “سنشارك من أجل مصر”.

وطالب اسامة الهواري منسق عام الاتحاد العام لقبائل هوارة زعامات البلابيش والهمامية والقليعات والسماعنة والوشاشات والنجمية والحميدات والبلينا واولاد سالم وبني محمد بالوقف بكافة ربوع مصر بالحشد للتصويت والدخول للجان منذ الصباح اليوم وحتى اغلاقها كما طالب منسقي الاتحاد العام بالمراكز والقري والمحافظات التواجد للدعوة للتواجد أمم اللجان منذ الصباح ليختاروا مرشحهم .

وقال الاتحاد في بيانه أنه ينتظر من أبنائه وشبابه ورموزه عدم مغادرة اللجان حتى الإدلاء بأصواتهم في واحدة من أهم الانتخابات التى ستشهدها مصر والوقف بكافة ربوع مصر بالحشد للتصويت والدخول للجان منذ بداية عملية التصويت وحتى إغلاق اللجان.

أ ش أ

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