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فرنسا وبريطانيا ترغبان فى رفع حظر الأسلحة عن المعارضة بسوريا

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فرنسا وبريطانيا ترغبان فى رفع حظر الأسلحة عن المعارضة بسوريا فرنسا وبريطانيا ترغبان فى رفع حظر الأسلحة عن المعارضة بسوريا

أكد الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، أمس الأربعاء، أن باريس ولندن ستحاولان إقناع الأوروبيين برفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى المعارضة السورية.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء البريطانى، فى ختام مباحثاتهما أمس بقصر الإليزيه بباريس.

وقال هولاند، إنه منذ عدة أسابيع، تطرق وديفيد كاميرون إلى رفع الحظر فى ظروف محددة للغاية، على ألا يتم تسليم هذه الأسلحة إلا بعد التعرف على وجهتها واستخداماتها.

وأكد الرئيس الفرنسى، أنه يحرص مع كاميرون على إقناع الأوروبيين "بهذا الخط"، وأنه "سيتم مناقشته هذا الأمر يوم الاثنين المقبل، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ببروكسل.

وتابع، "نود أن نتحرك جميعا كأوروبيين ومع جميع البلدان الأوروبية، وهذا هو السبب فى أننا نرغب فى إقناع باقى الدول الأوروبية مع الضمانات التى نقدمها".

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