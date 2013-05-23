البنك الدولى يقترح قرضا بـ 150 مليون دولار للأردن فى إيواء اللاجئين

قالت مصادر بمجلس إدارة البنك الدولى أمس الأربعاء، إن البنك اقترح تقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار للأردن لمساعدته فى تغطية تكاليف إيواء آلاف اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الأهلية فى بلدهم.

وقال مصدر لرويترز، إن من المنتظر أن يتخذ مجلس إدارة البنك قرارا بشأن القرض فى يونيو.

ولجأ ما يقرب من 500 ألف سورى من إجمالى 1.5 مليون إلى الأردن فرارا من حرب أهلية متصاعدة بين القوات الموالية للرئيس بشار الأسد ومقاتلى المعارضة الذين يسعون للإطاحة به.

ووضعت تكاليف إيواء اللاجئين مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الأردنى الذى تضرر من أزمة مالية العام الماضى.