المقداد: قريبا جدا سنتخذ موقفا نهائيا حيال المشاركة بمؤتمر "جنيف -2"

أكد نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد أن بلاده ستتخذ فى القريب العاجل موقفا نهائيا بشأن مشاركتها فى مؤتمر التسوية السلمية للنزاع فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن المقداد قوله، فى ختام لقائه أمس الأربعاء فى موسكو وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف: "عندما أعود إلى دمشق سننقل إلى القيادة نتائج مباحثاتنا فى موسكو، وحينها سنتخذ موقفا نهائيا حيال المشاركة فى المؤتمر".

وأشار لافروف فى بداية اللقاء إلى أن بلاده تعول على أن تتخذ المعارضة السورية موقفا بناء حيال المشاركة فى مؤتمر جنيف -2 للتسوية السلمية للأزمة السورية، وقال: "نعول على صدور موقف بناء من مختلف أطراف المعارضة السورية.. لكن الأخبار الواردة إلى الآن غير مشجعة، ومنها أن التقييمات الأولية تشير إلى أن المعارضين المشاركين فى لقاء مدريد أمس وأمس الأول لم يتخذوا قرارا بالمشاركة فى مؤتمر جنيف-2 دون شروط مسبقة".