«الإخوان» عن كبار السن: من «مشاركة متميزة».. إلى «جيل النكسة يبني مصر» (تقرير)

«مشاركة متميزة لكبار السن في الانتخابات» كان ذلك تعليق حزب الحرية والعدالة، في انتخابات رئاسة 2012، حيث أشاد الحزب بالأمس القريب بمشاركة الشيوخ والعواجيز في الانتخابات التي أتت بالرئيس المنتمي إليها محمد مرسي.

ففي انتخابات 2012 دشن الحزب في صفحته على «فيس بوك» ألبوم خاص يشيد فيه بمشاركة كبار السن بالانتخابات الرئاسية، وقال وقتها: «الشعب المصري يختار الرئيس، ومصر تدخل مرحلة الثورة»، وقبلها في انتخابات برلمان 2011، ونشرت الجماعة والحزب لقاءات مع العواجيز وهو يصوتون لهم.

وننشر بعض الصور التي وضعتها صفحة الحزب في مايو 2012 بعنوان «مشاركة متميزة من كبار السن في أول يوم بإنتخابات الرئاسة»، تشيد فيها بمشاركتهم في الانتخابات.

تبدلت المواقف بين الأمس واليوم ففي أول انتخابات للرئاسة بعد إسقاط الرئيس المعزول، تهكم الحزب من مشاركة كبار السن، وجاء عبر تعليقها «مشاركة شاب جيل النكسة في المسرحية».

كانت السخرية من مشاركة العجائز السمة الغالبة للحزب على صفحته، واعتبرت أن مشاركتهم عودة لجيل النكسة، وأنهم سبب إضاعة ثورة يناير، واتهمتهم بالمشاركة في ما وصفته بـ«انتخابات الدم».

وتنوعت تعليقات أنصار الإخوان على صفحة الحزب فمنهم من قال إنها «

وجاءت سخرية الحزب من العجائز عبر مجموعة من الصور على النحو الآتي:

وقال الحزب: «الوتن هو الحدن، الحضن الحضن البوس البوس بولوبيف بولوبيف»، مضيفًا: «مش نازل».

وفي ألبوم للحزب قال: «صور متنوعة من أنحاء الجمهورية ويلاحط أن معظم المشاركين في مسرحية الانتخابات الهزلية فوق 60 سنة».