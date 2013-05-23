جون كيرى: نريد حكومة انتقالية بدون الأسد

دعا وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مساء أمس الأربعاء إلى حكومة انتقالية فى سوريا بدون رئيس النظام بشار الأسد.

ففى كلمته باجتماع "أصدقاء الشعب السورى" فى العاصمة الأردنية عمان مساء أمس، قال كيرى : " نريد حكومة انتقالية بدون الأسد، وقد اتفقنا على زيادة الدعم للجهات المتضامنة مع المعارضة".

غير أن كيرى عاد ليقول: "كررنا التأكيد على إعلان جنيف (جنيف 1) الذى يدعو إلى إيجاد كيان انتقالى يتم اختيار أطرافه بموافقة الطرفين".

واﺗﻔﺎق ﺟﻨﯿﻒ1 ﺗﻮﺻلت إﻟﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﺳﻮرﯾﺎ، التى ﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟى وﺗﺮﻛﯿﺎ ودول ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻮم 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ 2012، ويدعو إلى حل الأزمة سياسيًّا عبر تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية وتعديلات دستورية، غير أنه لم يشر إلى مصير بشار الأسد؛ مما أثار خلافات دولية وإقليمية حول هذا الاتفاق.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: "نحن هنا لحل الأزمة التى تهدد الشعب السورى، بحيث تعيش سوريا بسلام ومزدهرة".