محافظة مطروح تكرر نسبة التصويت على الدستور 9 % خلال اليوم الأول

أعلنت غرفة عمليات مركز النيل للإعلام بمطروح :” أن نسبة التصويت الأولية بلجان بمراكز محافظة مطروح بمتوسط نسبة إجمالية حوالي 9 % من عدد الناخبين المقيدين وهو 229.206 ناخبًا مسجلين بـ 150 لجنة انتخابية شارك منهم بالتصويت خلال اليوم الأول حوالي 20 ألف ناخب فقط في ظل الإقبال الضعيف الذي شهدته اللجان بعد الظهيرة وهي تقريبًا نفس نسبة التصويت على الدستور خلال اليوم الأول “.

> حيث تفاوتت نسب التصويت بمراكز محافظة مطروح خلال ليوم الاول ففي مركز مرسى مطروح العاصمة بلغ التصويت حوالي 13% و مركز الضبعة 6% و مركز برانى 7% و مركز السلوم 10% و مركز النجيلة 5,6% و مركز العلمين 17% و مركز سيوة 5 % ومركز الحمام 9,7% .