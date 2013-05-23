سلطات دبى تضبط شحنة كبيرة من العاج مهربة من أفريقيا

قالت وزارة البيئة والمياه، إن مسئولى الجمارك فى الإمارات العربية المتحدة تمكنوا من ضبط مئات القطع من أنياب الفيل فى حاوية شحنت من أفريقيا على أنها أثاث منزلى وقال الصندوق الدولى للرفق بالحيوان فى بيان إن الحاوية جاءت من مومباسا فى كينيا.

وزاد الصيد غير المشروع فى السنوات الأخيرة فى أرجاء الدول الأفريقية الواقعة جنوبى الصحراء حيث تقتل عصابات إجرامية جيدة التسليح الفيلة وحيوانات وحيد القرن من أجل الأنياب التى غالبا ما يتم شحنها إلى آسيا لاستخدامها فى الحلى وبعض الأدوية.

وقالت الوزارة إن الشحنة التى تحتوى على 259 قطعة من العاج اكتشفها مسئولو الجمارك فى ميناء جبل على بدبى فى أول مايو الماضى.

وكانت هذه الشحنة الثانية من نوعها التى يضبطها مسئولو جمارك دبى منذ نوفمبر الماضى عندما ضبطوا 215 من أنياب الفيلة قدرت قيمتها بحوالى 4 ملايين دولار فى طريقها من كينيا إلى هونج كونج وأخفيت تلك الشحنة فى أكياس مكتوب عليها "فاصوليا حمراء" ويقول مسئولو الحياة البرية إن المهربين يستخدمون دبى لأنها مركز تصدير واستيراد دولى مزدحم.