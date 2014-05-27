صلاح يخطف الأنظار في مران المنتخب

خطف محمد صلاح مهاجم تشيلسي الأنظار في مران منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهة تشيلي الودية.

ونقل مراسل FilGoal.com أن المران تأخر لدقائق بسبب حرص العديد من المتواجدين على التقاط الصور التذكارية مع لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وبات صلاح هو النجم الأبرز لمنتخب مصر بعد اعتزال العديد من اللاعبين الكبار على رأسهم محمد أبو تريكة ووائل جمعة وابتعاد محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويخوض المنتخب مرانه في استاد المقاولون استعدادا لمواجهة تشيلي يوم الجمعة المقبلة الموافق الـ30 من مايو الجاري.

وقال سمير عدلي المدير الإداري للمنتخب لـFilGoal.com أن البعثة ستسافر صباح الثلاثاء إلى تشيلي وتخوض مرانين قبل المباراة.