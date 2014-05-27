جمعة وكوكا ودويدار على رأس المستبعدين من المنتخب لودية تشيلي

استبعد الجهاز الفني للمنتخب المصري ثمانية لاعبين من قائمة الفريق التي ستسافر لمواجهة تشيلي يوم الجمعة المقبل.

وخرج محمد الشناوي وصالح جمعة وأحمد حسن كوكا وأحمد دويدار ومحمود عزت وعلي جبر وأحمد شرويدة وصلاح أمين.

واستمر في المنتخب قائمة من 25 لاعبا ستسافر إلى تشيلي صباح الثلاثاء.

وخرج صالح جمعة وأحمد حسن كوكا للانضمام إلى معسكر المنتخب الأوليمبي، بينما سيظل الباقون في القاهرة على أن يلحقوا بالمنتخب في لندن لمواجهة جامايكا.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية امام تشيلي يوم 30 مايو على أن يعود لاعبي الأهلي والزمالك إلى فرقهم مع انتقال الفريق إلى لندن لمواجهة جامايكا يوم 4 يونيو.