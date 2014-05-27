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صلاح يحدد أهدافه مع منتخب مصر في الفترة المقبلة

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صلاح يحدد أهدافه مع منتخب مصر في الفترة المقبلة صلاح يحدد أهدافه مع منتخب مصر في الفترة المقبلة

حدد محمد صلاح جناح تشيلسي أهدافه مع منتخب في الفترة المقبلة، بعدما أصبح أبرز لاعبي الفريق في ظل اعتزال الكبار.

وبات صلاح هو النجم الأبرز لمنتخب مصر بعد اعتزال العديد من اللاعبين الكبار على رأسهم محمد أبو تريكة ووائل جمعة وابتعاد محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال صلاح في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين: "أهدافي الحالية مع منتخب مصر هي التأهل لكأس الأمم الإفريقية ومحاولة تحقيق الللقب".

وأضاف "والهدف الأكبر هو التأهل لكأس العالم 2018 مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر".

ويخوض صلاح تدريباته مع في استاد المقاولون استعدادا لمواجهة تشيلي يوم الجمعة المقبلة الموافق الـ30 من مايو الجاري.

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